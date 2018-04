Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia marcarii Zilei NATO in Romania, in care afirma ca autoritatile vor sa demonstreze in continuare ca tara noastra este "un aliat credibil si stabil" in regiunea Marii Negre. "Marcam astazi Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oara,…

- Mihai Firica Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, scriitorul si jurnalistul craiovean are carti publicate si mai multe premii literare. A debutat in revista „Ramuri“ cu doar cateva luni inainte de a izbucni Revolutia Romana din 1989. Isi aminteste cu placere de acea perioada, cand a ales sa se…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, în cadrul unei reuniuni a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre România a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ca stam foarte bine la acest capitol.

- Primaria Municipiului București a declanșat licitația pentru achiziția a 106 ambulanțe destinate dotarii Serviciului de Ambulanța București, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind 14 mai 2018. La solicitarea Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Municipalitatea urmeaza sa achiziționeze…

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Un clișeu de istorie literara spune ca opera capata la un moment dat un destin propriu, care scapa minimului control al autorului. Vineri, 9 martie 2018, i-am luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad, un interviu de patru ore, cerut de Evenimentul zilei. Dan Andronic, in calitate de director al ziarului,…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Companiile Romaero si Sikorsky, parte al grupului Lockheed Martin, au semnat miercuri un acord de parteneriat industrial, potrivit unui comunicat al ministerului Economiei. Parteneriatul industrial se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Liviu Dragnea nu se mai bucura sub nicio forma de aprecierea romanilor. Ultimele decizii luate de catre seful PSD au facut ca acesta sa fie cel mai putin apreciat dintre politicienii care chiar conteaza in Romania. Conform unui sondaj realizat de Institutul Sociopol, Liviu Dragnea ar fi votat…

- Laura Codruta Kovesi se pare ca va scapa cu bine din duelul pe care il poarta in prezent cu liderii PSD. Sefa DNA a prezentat bilantul activitatii institutiei pe care o conduce pe anul 2017, iar presedintele Iohannis si-a declarat sprijinul neconditionat fata de aceasta. Ceea ce este si mai important…

- „PSD singurul partid din Romania care a promovat cele mai multe femei in politica la toate nivelurile. Incepand de la administrația publica locala și pana la Guvern, Parlament și Uniunea European ...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Neymar, va fi supus unei interventii chirurgicale la sfarsitul saptamanii, in Brazilia, a anuntat, miercuri seara, site-ul gruparii franceze. "Dupa un prim tratament acordat pe parcursul a trei zile, in conformitate cu protocolul medical, clubul Paris…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- Faptul ca numarul localitaților care au semnat declarația de Unire cu Romania a ajuns la 40 l-a facut pe Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, sa ceara Guvernului ca reuniunea Consiliului de Securitate sa aiba loc mai devreme, mai exact miercuri.

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, s-a referit la proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma respectarea termenelor de finalizare. Mai mult, sustine ca orice ministru care nu-si atinge obiectivele stipulate in programul de guvernare este pasibil…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV.

- Kovesi, prima reactie dupa ce i s-a cerut revocarea: Voi urma procedura legala Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrul Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate…

- Biletul zilei: Biletul pregatit de redacția www.pariuri1x2.ro pentru ziua de vineri se bazeaza din nou doar pe meciuri de fotbal. In partida ce deschide ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1, CS U Craiova primește vizita lui Poli Timișoara. Este vorba despre o confruntare cu o favorita…

- Vizita primului ministru la Bruxelles este primul examen politic al doamnei Dancila. A fost primita ca un novice, cu sfaturi și atenționari discrete. Juncker nu a rezistat sa nu faca un spirit de gluma, menționand ca este al cincilea premier roman pe care il primește și ca spera sa fie și ultimul STOP ținut,…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- România și-a ridicat scorul general la 3-0 și va juca în barajul pentru accederea în Grupa Mondiala. "Am avut mari emoții. Ma bucur ca am câștigat ambele meciuri. Fanii sunt extraordinari. Vreau sa va felicit pentru aceasta atmosfera. Conteaza foarte mult",…

- Romania intalnește in acest weekend reprezentativa Canadei in primul tur al Grupei MondialeII din Fed Cup, la Cluj Napoca. Meciurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Primul meci al zilei e cel dintre Sorana Cirstea și Carol Zhao, de la ora 12:45 urmat de partida dintre Irina Begu și Bianca Andreescu. ...

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. In direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.Vezi și: Ai grija cum faci curațenie! Pericolul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania a trimis un mesaj Guvernului Dancila. Ureaza succes noului Cabinet, dar se arata ingrijorat ca intr-un singur an s-au schimbat trei guverne si spune ca este nevoie de stabilitate. Ambasadorul a adaugat ca doreste sa aiba o intalnire cu premierul Viorica...

- Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani, informeaza MEDIAFAX. Este casatorit si are trei copii. Viorel Stefan este economist de profesie si a terminat Facultatea de Stiinte Economice de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi. Citeste si Liviu Dragnea…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento-faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- In ciuda faptului ca Mihai Tudose nu mai este premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, ramane nemulțumit. Totul in condițiile in care UDMR nu s-a hotarat daca va pastra colaborarea parlamentara cu coaliția majoritara. Nici daca va vota sau nu Guvernul Dancila. Kelemen așteapta ca liderii…

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Supermicro, lider de piata în dezvoltarea de produse si tehnologii de înalta performanta pentru servere, stocare, retelistica si management, anunta evolutia procesului de dezvoltare a unor solutii pentru bresele de securitate Meltdown si Spectre. Industria IT este afectata de câteva…

- Iata scrisoarea deschisa semnata de Liviu Pleșoianu: (intertitlurile aparțin redacției) Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD", ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carți cu prefața…

- In martie 1989, cand regimul Ceausescu a anuntat finalizarea platii intregii datorii externe a tarii, romanii au trait o mare speranta: cu totii visam la o relaxare vizibila a restrictiilor, acum daca disparuse sursa acelor restrangeri ingrozitoare. Toate asteptarile noastre au fost inselate si s-au…