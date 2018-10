Ziua Nationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania. Ce evenimente sunt programate cu aceasta ocazie

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania initiaza o serie de activitati consacrate Zilei Nationale a Victimelor Holocaustului din Romani - 9 octombrie - pentru a aduce un omagiu celor care au suferit si au murit in perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, anunta un comunicat…

- La cea de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, care are genericul „Vin din sufletul Moldovei" participa peste 60 de producatori autohtoni de vinuri. Ei și-au expus deja colecțiile în Piața Marii Adunari Naționale, acolo unde se desfașoara acest eveniment. Vinurile au devenit…

- „Din pacate nu pot sa nu remarc faptul ca și aceasta reuniune internaționala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate și de etica. Acumularea de capital electoral nu ar trebui sa primeze in fața intereselor economice ale Romaniei. Este regretabil faptul ca se folosesc astfel de evenimente…

- Premierul Romaniei a criticat dur scandalul de la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari, cand nu a reușit sa se intalneasca cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Aeroportul Baneasa, la sosirea acestuia in Romania. Guvernul a dat vina pe SPP, pentru aceasta gafa de protocol. ”Din…

- Ministerul Apararii Nationale se va alatura Campaniei „Ziua Nationala de Curatenie” derulata de Asociatia Viitorul in Zori / „Let’s Do It, Romania!”, care se va desfasura ,astazi, pe intregul teritoriul national. Peste 2.100 de militari si personal civil din structurile M.Ap.N. vor participa voluntar…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava va participa cu un numar de 60 de angajati, in cadrul campaniei ,,Let’s Do It, Romania” de Ziua Nationala a curateniei, sambata 15 septembrie, a anunțat șeful instituției, Daniel Dragoi. Intalnirea va avea loc la ora 9:00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor,…

- Anul acesta se comemoreaza 74 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, cand aproximativ 3000 de romi din lagarul Auschwitz-Birkenau au cazut victime ale regimului nazist. In amintirea acestui tragic eveniment, ziua de 2 august a devenit cunoscuta drept Ziua internaționala de comemorare a genocidului…

- Ambasadorul Confederatiei Elvetiene in Romania, Urs Herren, a declarat miercuri seara, la deschiderea Academiei Sighisoara, ca este fascinat ca aceasta initiativa elvetiana a ajuns la 25 de ani, exact in ziua in care statul modern elvetian implineste 170 de ani. "Este o placere si o onoare…