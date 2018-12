Stiri pe aceeasi tema

Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 05.04, in zona seismica Vrancea, județul Covasna. Seismul, care a avut loc in județul Covasna, s-a produs la o…

- Romania a fost zguduita din nou de un cutremur produs in zona seismica Vrancea, la trei saptamani de la seismul de 5,8 grade pe scara Richter. Seismul, care a avut loc in județul Covasna, s-a produs la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor: Nehoiu (21…

- CUTREMUR IN ROMANIA. Replica a cutremurului de 5.8 a aviut loc la cateva ore. Conform INFP, seismul a aavut magnitudine 3.2. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs la 28 octombrie 2018, ora locala 3.38, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc in judetul Buzau, la…

- Institutul National pentru Fizica Pamântului (INFP) a transmis initial ca magnitudinea cutremurului produs în România a fost de 5,6 pe scara Richter, indicând ca zona de producere judetul Covasna. Ulterior, datele au fost revizuite, magnitudinea fiind stabilita la 5,8…

- Cutremurul de 5,8 grade care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania a fost inregistrat de seismograful de la Muntele Rosu. Seismul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau , zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul de 5,8 grade din…

- Un cutremur de 5.8 grade a avut loc in județul Vrancea, sambata la ora 03:38 , potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (23 km), Nehoiu (28 km), Intorsura Buzaului (33 km), Targu Secuiesc (37 km)…

- Doua cutremure s-au produs, joi seara, în România. Primul seism s-a produs la ora 20:37, a avut loc un seism cu magnitudinea 2,2 grade, în Marea Neagra, la o adâncime de trei kilometri. Câteva ore mai târziu, la 23:25:48, un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o…