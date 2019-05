Ziua Naţională a Tineretului: evenimente dedicate tinerilor Data de 2 mai este marcata prin organizarea și prezentarea, prin mijloace de informare in masa, de activitați sociale, culturale, artistie și sportive destinate tinerilor, informeaza Agerpres. Inițiat in anul 2004, de catre 15 deputați reprezentand toate formațiunile politice parlamentare, proiectul legislativ a fost inițial respins la 1 aprilie 2004 de catre Senat. Plenul Camerei Deputaților, for decizional in acest caz, a adoptat la 5 octombrie 2004 propunerea legislativa, Legea nr. 425 fiind ulterior adoptata la 25 octombrie 2004. Activiați organizate de Ziua Nationala a Tineretului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

