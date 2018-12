Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a avut prima reacție, dupa ce un profesor si 22 de elevi au venit la parada de la Alba Iulia și neavand unde sa doarma, s-au dus sa se adaposteasca in Catedrala Reintregirii, iar unul dintre copii a ajuns la spital. „Eu cred ca profesorul, in entuziasmul lui,…

- In comuna Todireni, judetul Botosani, elevii liceului tehnologic au avut o actiune inedita de Ziua Nationala a Romaniei. Peste 200 de tineri au purtat un steag de 100 de metri lungime. Totodata au fost organizate momente artistice si a avut loc o adevarata parada pe strazile Todireniului pana la monumentul…

- MANIFESTARE…Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita in avans de elevii Liceului “Emil Racovita” Vaslui. Acestia au realizat o uriasa harta a Romaniei, conturata cu trupurile lor, iar in mijloc au format cifra 100, colorata cu insemnele nationale si ia traditionala. Elevii si profesorii Liceului…

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Gorj a marcat pe 15 noiembrie Ziua Nationala fara Tutun. Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin intermediul Centrelor de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, a folosit acest prilej pentru a derula activitati de informare, ...

- La Liceul Tehnologic "Stefan cel Mare" din Cajvana s-a marcat recent Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului. Activitatea a avut loc in cabinetul de istorie al liceului si a fost coordonata de profesoara de istorie Casandra Ureche si de directorul coordonator, profesorul de ...

- Ziua nationala a comemorarii victimelor Holocaustului din Romania a fost marcata de resitenii care au trecut, marti, pragul Sinagogii din municipiul de pe Barzava, pentru a afla mai multe despre istoria poporului evreu si de cea a cultului mozaic. "Ziua Nationala a Comemorarii victimelor…

- Sarbatoarea Vinului a inceput cu mult fast in Piata Marii Adunari Nationale. In acest an, un numar record de 60 de vinificatori si-au expus cele mai bune licori pentru oaspeti. In premiera, la Chisinau au venit si producatori din Romania.

- La initiativa Consiliului Europei, Ziua europeana a limbilor este sarbatorita in fiecare an, incepand din 2001. Scopul acestui eveniment este de a promova plurilingvismul, ca punte esentiala de comunicare intre popoare, dar si un instrument de interes turistic sau profesional. In plus, cunoasterea limbilor…