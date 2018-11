Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Romaniei si implinirea unui secol de la Marea Unire vor fi marcate in Afganistan, in perioada 30 noiembrie - 6 decembrie, prin trei expozitii de fotografii istorice, expozitii organizate de ICR Varsovia impreuna cu reprezentantii contingentelor militare romanesti participante la…

- Un militar american a fost ucis in Afganistan sambata, a anuntat intr-un comunicat misiunea Resolute Support condusa de NATO, informeaza Reuters preluata de Agerpres Acest deces majoreaza la opt numarul total de militari americani ucisi in acest an. Identitatea militarului si detaliile…

- Un militar american a fost ucis in Afganistan sambata, a anuntat intr-un comunicat misiunea Resolute Support condusa de NATO, informeaza Reuters. Acest deces majoreaza la opt numarul total de militari americani ucisi in acest an. Identitatea militarului si detaliile cu privire la incident vor fi date…

- Procurorii anticorupție fac percheziții la Teatrul din Craiova, dupa ce mai mulți angajați au depus o plangere prin care lanseaza acuzații grave. Aceștia susțin ca lucrarile pentru modernizare a cladirii au fost supraevaluate, relateaza Digi 24. Vom reveni cu detalii. FOTO: tncms.ro Citește și INVESTIGAȚIE…

- Acțiunea pentru Renașterea Craiovei (ARC) invita toți craiovenii sa voteze cele mai reprezentative personalitați care și-au pus amprenta asupra istoriei orașului. Dupa etapa de propuneri, 45 de personalitați care și-au legat numele de Craiova pot fi votate acum la adresa ...

- "Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis in provincia Herat. Alti doi militari au fost raniti in incident. Datele initiale arata ca atacul a fost comis de un membru al serviciilor de securitate afgane", a transmis Misiunea NATO din Afganistan, informeaza…

- Un militar din cadrul Misiunii Aliantei Nord-Atlantice in Afganistan a fost ucis, iar alti doi au fost raniti in urma unui atac produs in provincia afgana Herat, informeaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis…

- Noul comandant al fortelor NATO si ale SUA din Afganistan, generalul Scott Miller, si-a inceput duminica misiunea, dupa o ceremonie de schimbare de comanda la Kabul, relateaza dpa. Miller, care face parte din elita armatei americane, preia postul de la generalul John Nicholson, care a…