Ziua națională a Republicii Moldova. Se împlinesc 28 de ani de la declararea independenței Republica Moldova celebreaza, marți, 27 august, ziua naționala. Se implinesc 28 ani de la momentul proclamarii independenței Republicii Moldova fața de Uniunea Sovietica. Cu acest prilej, la Chișinau și in mai multe orașe din țara au loc manifestari și concerte. 27 august, ziua naționala a Republicii Moldova Ceremoniile vor incepe cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfant, in centrul Chișinaului, capitala Republicii Moldova. Mai apoi, in Piața Marii Adunari Naționale vor avea loc manifestari consacrate Zilei Independenței Republicii Moldova, potrivit publika.md.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- «Pregatiti calea Domnului» este tema pelerinajului Euromoot 2019, la care au participat circa cinci mii de cercetasi si calauze din Europa, organizat de Uniunea internationala a cercetasilor si a ghizilor din Europa. Din 21 de tari, printre care și Romania, cei circa 5000 de tineri cu varste intre 16…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Am prezentat nevoile și aspirațiile poporului meu. Am pledat, am explicat, am rupt nesfirșite lanci in apararea lui. Am dat țarii mele o imagine energica, vie și mulți au ințeles și mi-au susținut eforturile, ințelegand entuziasmul care mi-a dat putere.” „Ea e Regina. Pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe,Teodor Melescanu, i-a transmis, marti, omologului sau ungar, Peter Szijjarto, "un apel la moderatie si retinere'' in declaratiile publice ale oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, acestea ''au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar", transmite…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Codul a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari, inclusiv…

- Clarificari la noul Cod Administrativ Palatul Victoria. Foto: Arhiva. La o saptamâna de la adoptare, guvernul a adus, în sedinta de miercuri, mai multe clarificari la noul Cod Administrativ, în concordanta cu observatiile primite de la Consiliul Legislativ. Masurile…

- Diplomatia ungara "nu poate ramane tacuta", a adaugat el. Szijjarto a mai sustinut ca, pe scena internationala, "pozitia ungara nu poate fi neafectata de atacurile si provocarile anti-maghiare" atunci cand sunt discutate chestiuni legate de Romania. Potrivit MTI, el a protestat impotriva unor intamplari…

- Prin votarea unui proiect legislativ, Parlamentul a relaxat regimul armelor in Romania, dar pentru a intra in vigoare reglementarea trebuie sa fie promulgata de seful statului. Este vorba de modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

- Lucruri neștiute despre copilaria interpretei Maria Iliuț / Cunoscuta interpreta de muzica populara Maria Iliuț a vorbit în cadrul emisiunii ”Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova despre pasiunea ei pentru folclor și munca pe care o depune zi de zi pentru ca Ansamblul etno-folcloric…