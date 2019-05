Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei nationale a gastronomiei si a vinului romanesc, care va fi marcata in prima duminica a lunii octombrie. Totodata, se prevede posibilitatea organizarii de catre autoritatile publice centrale, ...

