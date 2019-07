Ziua naţională a Franţei: Pe 14 iulie, preşedintele Macron doreşte o sărbătoare a apărării europene In prezenta mai multor lideri europeni, printre care cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Theresa May, la evenimentul de pe bulevardul parizian Champs Elysees vor participa, duminica, circa 4300 de militari cu 196 de vehicule, 237 de cai, 69 de avioane si 39 de elicoptere. Confruntat cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana si cu slabirea legaturilor cu SUA sub presedintia lui Donald Trump, Macron considera ca pentru Europa este vitala cresterea autonomiei strategice complementare NATO. "Niciodata dupa al doilea razboi mondial Europa nu a fost atat de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

