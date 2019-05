Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca in minivacanta de 1 Mai Ziua Internationala a Muncii sa va petreceti timpul liber in liniste, alaturi de prieteni si de cei dragi, sirenele de alarmare nu vor suna in Capitala si in judetele tarii, informeaza ISU Constanta.Derularea exercitiului national "Miercurea Alarmelor" va continua din…

- Liderii PSD au depus, marți, la BEC, candidaturile pentru alegerile europarlamentare, iar pe lista se afla și preotul Chris Terheș. Dupa decizia de a se inscrie in politica, Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea s-a vazut pusa in situația de a ii retrage preotului ”funcțiile sacerdotale”.…

- Compania Boeing a anuntat, miercuri seara, suspendarea zborurilor avioanelor 737 Max in intreaga lume, dupa deciziile similare luate de Uniunea Europeana si Statelor Unite potrivit mediafax"Boeing continua sa aiba incredere totala in modelul 737 Max. Cu toate acestea, dupa consultari cu Administratia…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Cornel Benchea, anunța ca angajatii nu mai au voie in timpul programului sa stea pe canalele de YouTube si de Facebook de pe calculatoarele de serviciu. Ei vor continua sa aiba acces in continuare la Internet, dar doar pe site-urile…

- Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS in lupta electorala, anunța un comunicat de presa al Alianței. ”BEC a respins azi abuziv inscrierea Aliante USR PLUS in competiția electorala. Rusia e aici”, a anunțat pe Facebook oficialul PLUS, Liviu Iolu.Motivul BEC a fost acela…

- Președintele american Donald Trump și liderul suprem nord-coreean Kim Jong Un și-ar putea anula joi ceremonia comuna de semnare a unui acord, planuid sa iși incheie summitul mai devreme, relateaza site-ul USA Today și postul CNN.Casa Alba nu a oferit o explicație in sensul acesta, insa a informat…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente, Marian Muhulet, a declarat ca institutia pe care o conduce a hotarat suspendarea controlului privind subventiile primite de PSD in 2017. Solicitarea vine din partea Curtii de Conturi. Teoretic, verificarile au fost amanate. https://evz.ro/psd-controale-2017-curtea-de-conturi.html

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat vineri ca iși inchide contul personal de Facebook intr-un clip video postat pe platforma de socializare online, in contextul in care nu mai este președinte al partidului Uniunea Creștin Democrata din Germania (CDU).In filmuleț, Angela Merkel le-a mulțumit…