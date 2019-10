Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica la Focsani ca numarul celor care vor vota motiunea de cenzura a ajuns 244. Asta dupa ce, spune liderul PNL, alti sapte parlamentari si-au luat angajamentul de a semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD. „Am mai avut foarte multe discutii…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata “Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”, are 237 de semnaturi, cu patru mai mult decat este necesar. Au semnat parlamentari PNL, USR, PMP, PRO…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Marian Petrache, a declarat, joi, ca liberalii vor depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, vineri. El arata ca preluarea guvernarii ”nu este o fericire” pentru ca situația este foarte proasta, iar liberalii risca ca, in șapte -opt, luni, incercand…

- Dupa discuții și negocieri cu toate partidele din opoziție, PNL a ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. Data de 30 septembrie pare a fi stabilita pentru depunerea moțiunii de cenzura, scrie pesurse.ro. Pe data de 2 octombrie ar urma ca moțiunea sa fie citita, dezbatuta și votata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, avertizeaza ca intarzierea depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila ofera timpul necesar PSD pentru negocieri si formarea unei noi majoritati. UDMR va vota motiunea de cenzura, a anuntat liderul formatiunii maghiare. “Este prima data din 2017 pana…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PNL doar mimeaza ca vrea sa depuna moțiunea de cenzura, precizand ca este clar ca liberalii au numarul necesar trecerii moțiunii. In opinia liderului ALDE, lui Klaus Iohannis ii convine sa o aiba adversar pe Viorica Dancila. „PNL mimeaza ca vrea sa depuna o moțiune…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar maghiarii vor vota pentru rasturnarea Guvernului. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, pentru ca și ALDE, USR și PNL vor vota, potrivit Mediafax. „In…