Stiri pe aceeasi tema

- Astmul este o boala cronica ce afecteaza caile respiratorii, nu poate fi vindecata, dar poate fi tinuta sub control. Societatea Romana de Pneumologie organizeaza testari gratuite - spirometrii - in Bucuresti pentru pacienti si persoane la risc.

- Fostul fotbalist Gianluca Zambrotta, campion mondial cu echipa nationala a Italiei in 2006, este ambasador al taberei Italia Soccer Camp, care va fi organizata la Bucuresti intre 24 si 28 iunie.

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Bals" din București, medicul Adrian Streinu Cercel, trage un semnal de alarma in privința meningitei. El spune ca bacteria se poate transmite printr-un simplu stranut, dar boala poate fi combatuta. O masura eficienta este vaccinul, vaccin care ar putea…

- Fostul premier Mihai Tudose ocupa locul al treilea in lista candidaților Pro Romania de la alegerile europarlamentare. Primele doua poziții sunt deținute de președintele formațiunii, Victor Ponta, și actualul comisar european Corina Crețu. In continuare, lista candidaților la europarlamentare, care…

- Tuberculoza afecteaza din ce in ce mai multi locuitori ai judetului Olt Foto: Arhiva. Tuberculoza este o boala care afecteaza din ce în ce mai multi locuitori ai judetului Olt, cu precadere din mediul rural. Anul trecut, în judet au fost înregistrate 429 de cazuri de TBC,…

- Sub egida președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in Capitala a avut loc o conferința internaționala pe tema rezistenței antimicrobiene, ce a reunit experți din domeniul sanatații umane și veterinare și din domeniul mediului. Bacteriile periculoase ne amenința tot mai frecvent și mai…

- Inspectorii sanitari veterinari din Timiș au descoperit, in urma unor verificari, ca intr-un depozit din județ se afla carne de porc ce ar fi provenit din Ungaria, dintr-o zona de restricție cu risc de pesta porcina africana (PPA). Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)…

- Alte 58 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in Bucuresti si in sapte judete. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.791, din care 60 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie…