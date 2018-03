Ziua Mondiala a Teatrului sarbatorita la Colegiul National Regina Maria din Constanta. A fost inaugurat un atelier de teatru

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorirea Zilei Mondiale a Apei in data de 22 martie, are ca scop aducerea in atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejarii cantitative și calitative a apelor și de a pune in adevarata lumina rolul, indatoririle și responsabilitațile celor cu atribuții in intreținerea, valorificarea…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Consiliul Județean Timiș, s-a desfașurat etapa județeana a Concursului European „Made for Europe”. La acest concurs, echipa Colegiului Național „Iulia Hasdeu” Lugoj, formata din elevii Alexia Balan, Amalia Bodac și Bogdan Suciu și coordonata…

- Ziua Mondiala a Teatrului va fi marcata, saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe printr-o inedita expozitie de fotografii realizate de Simion Buia, care a imortalizat portretele tuturor actorilor din municipiu. Simion Buia, care a facut studii de jurnalism si arta fotografica in strainatate, este initiatorul…

- Elevii și profesorii de la Colegiul Național ”Emil Botta” din Adjud și nu numai vor lua parte maine, la lansarea celei de a III-a etape a proiectului „Pe urmele Unirii”. Proiectul este desfasurat in parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului din Chisinau, Blocul Unitatii Nationale…

- Expoziția ”Lumina Florilor de Paști” va avea loc sambata, 24 martie, la ora 15:30, la Muzeul Catedralei Mitropolitane, eveniment la care și-a anunțat participarea și IPS Ioan, mitropolitul Banatului. Școala Gimnaziala ”Sfantul Antim Ivireanul” Timișoara, alaturi de Arhiepiscopia Timișoarei,…

- Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura “I.L. Caragiale” Ploiești organizeaza o noua ediție a indragitului eveniment “Atelierele de Paști ”. Astfel, in perioada 26 – 30 martie a.c., in foaierul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, in intervalul orar 9.00 – 13.00, elevii ploieșteni…

- Miercuri, 21 martie 2018, a avut loc evenimentul de sarbatoare Ziua Mondiala a Sindromului Down in City Park Mall din Constanta organizat de Asociatia Down Est din Romania. Programul diversificat si prezenta trupei Sufletel a atras peste 100 de persoane dintre care 12 persoane cu Sindrom Down cu varste…

- De prea multe ori auzim in jurul nostru oameni care au nevoie de ajutor pentru a trai. De prea putine ori insa suntem dispusi sa facem ceva pentru a-i ajuta. Zeci de liceeni din Constanta au venit, astazi, la Centru de Transfuzii sa se inscrie in registrul donatorilor de celule stem hematopoietice.…

- Ziua Internationala a Apei a fost marcata in Alba Iulia, la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic, dar și in Sebeș, la Școala Gimnaziala „Silviu Carpinișanu“. Elevii au realizat afișe, au participat la un concurs de slogane scurte și prezentari power point/referate despre problemele globale legate…

- Din anul 1999, data de 21 martie este declarata, de UNESCO, Ziua Internationala a Poeziei. Este o recunoastere a faptului ca oamenii de cultura si de litere, poetii si scriitorii din intreaga lume au adus o contributie remarcabila la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale. Elevi ai Liceului…

- Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita in fiecare an in data de 22 Martie. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Sectia de Stiintele Naturii, marcheaza acest eveniment printr-o serie de activitati educative, creative si recreative, ca scop de constientizare a importantei apei, economisirea apei si protejarea…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta organizeaza astazi a treia editie a Concursului "Iubitorii de Rimeldquo;, care celebreaza Ziua Internationala a Poeziei. In cadrul evenimentului, organizat de Daniela Mocanu, Mihaela Pita, Andreea Buse si coordonat de directorul institutiei, Corina…

- Astazi, Sucursala Teritoriala Vaslui a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) ii va susține pe cei trei membri finaliști ai Galei Excelenței in Asistența Sociala – ediția 2018: Gina Claudia Hamza, Elena Simona Pechianu și Sergiu Viorel Stratulat. Evenimentul, organizat la Ateneul…

- In fiecare an, in data de 21 martie, Teatrul de Papuși ”Prichindel” sarbatorește impreuna cu cei mici ”Ziua mondiala a teatrului de animație”. Anul acesta ziua va fi sarbatorita la Blaj, unde vor avea loc doua reprezentanții ai spectacolul ”Capra cu trei iezi”. „Incepand cu anul 2017 am decis ca acest…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong" Sibiu prezinta miercuri, 21 martie, de la orele 18:00, indragitul spectacol „Greierele aproape faimos". Evenimentul marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului cu Papuși, iar intrarea publicului se face gratuit, in limita locurilor disponibile. Read More...

- Elevii claselor a XI a si a XII a vor sustin astazi proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat. Simularea se desfasoara in perioada 19 martie 22 martie 2018.Rezultatele vor fi anuntate pe 30 martie.Probele se deruleaza in 61 de unitati de invatamant din judetul Constanta, cu participarea…

- 72 de meciuri sunt programate week-end-ul acesta, in Gimnaziada si Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. 624 de elevi si-au anuntat participarea la fazele judetene ale competitiilor, organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Meciurile se desfasoara la disciplinele sportive volei, baschet,…

- Ziua Pi. Ziua pi este o celebrare anuala a constantei matematice π (pi). Ziua pi este serbata pe 14 martie (3/14 în formatul luna/zi) din moment ce 3, 1 și 4 sunt primele trei cifre importante ale lui π.

- Agenția Metropolitana Brașov (AMB) in parteneriat cu Primaria Brașov organizeaza in perioada 11- 25 martie Festivalul „Gloria Domini – Brașovul Pascal”, un festival unic in Romania și Sud-Estul Europei. Festivalul ”Gloria Domini – Brașovul Pascal”, aflat la ce-a de-a doua ediție, iși propune sa promoveze…

- Luna martie pentru Teatrul Anton Pann este una plina din punct de vedere artistic. Au loc spectacole, repetitii, premiere si alte activitati care se desfasoara la sediul teatrului in parteneriat cu unele institutii. Se repeta intens pentru montarea unei noi piese care speram ca va iesi la rampa in aceasta…

- Ca de fiecare data, la inceput de saptamana, reprezentanții Teatrului ”Tudor Vianu” fac public programul saptamanii: Marți, 6 martie, Sala Mica, ora 17,00 – ”NEAPARAT CARAGIALE” Miercuri, 7 martie, Sala Mare, ora 11,00 – ”CINCI FETE DE POVESTE” (spectacol pentru copii) Joi, 8 martie, Sala Mica, ora…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- "Conform regulamentului, fiecare unitate de invatamant va trebui sa stabileasca in Consiliul de Administratie modalitatea de parcurgere a programei scolare pana la sfarsitul anului scolar. Asta inseamna ca se va discuta in cadrul unitatii de invatamant si ei vor decide cum anume vor recupera materia”,…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In teatrul romanesc simbolul lunii martie e altul. E luna cand facem totul pentru artistii nostri. E luna cand sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului in modul cel mai firesc cu putinta: pe scena, in sala de spectacol, in spatele scenei, pentru a oferi un ajutor acelora care, din diferite pricini, au renuntat…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor provocate de virusul gripa ridicandu-se astfel la 69. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces din cauza virusului gripal, o femeie de…

- In cadrul proiectului “Un adevar incomod: poluarea și incalzirea globala”, propus de catedra de chimie-fizica a liceului hușean, elevii au participat la activitațile „SOS Terra”, “Apa este viața, sanatate, bucurie”, „Planeta albastra e unica!” și „Energia și schimbarile climatice”. In anul centenarului…

- Prima editie a Concertului caritabil „Franturi de zambete” a avut loc sambata, 17 februarie, la Galati. Evenimentul s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, in sala „Aula Magna” a Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universitatii…

- Insuficient, suficient, bine si foarte bine - sunt cele patru calificative pe care elevii din invatamantul primar le primesc in locul notelor, de aproape 20 de ani. Nu se stie insa pentru cat timp. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, in prezent presedintele Comisiei de Invatamant de la Senat…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Paula Ionescu a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Anuntul mortii actritei Paula Ionescu a fost facut public de reperezentantii Teatrului „Sica Alexandrescu”. Actrita a jucat in numeroase piese pe scena teatrului…

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- „Gladiatorii din Tomis“ ridica din nou nivelul adrenalinei pe parchetul Salii Sporturilor, duminica, 4 februarie, de la ora 18.30, atunci cand intalnesc echipa Colegiului National „Aurel Vlaicu“ Bucuresti, in etapa a lll-a a turneului semifinal al Ligii l de baschet masculin. Jucatorii pregatiti de…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Cel dintai gimnaziu infiintat la tara, la 11 martie 1919, a fost cel mixt, denumit "Traianldquo;, din localitatea Adamclisi. Elevii pregatiti in particular aici au dat examen inaintea unei comisii prezidate de C. Lazarescu, directorul de atunci al Liceului "Mircea cel Batranldquo;. Dupa doi ani de existenta,…

- O carte este un dar pe care il poți deschide iar și iar. Aceasta este povata pe care au invatat-o astazi micutii de la clasa zero ai unei scoli din Constanta. Cum ei sunt prea mici pentru a deprinde tainele care se ascund in cartile magice de povesti, colegii lor de la gimnaziu le-au talmacit semnele.…

- SARBATOARE…Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui sarbatoreste Ziua Mondiala a Zonelor Umede, in fiecare an, la data de 2 februarie. Aceasta data marcheaza adoptarea Conventiei asupra zonelor umede la 2 februarie 1971, in orasul Iranian Ramsar de pe tarmurile Marii Caspice. Tema Zilei Mondiale a Zonelor…

- MOTTO: "Fii pentru tine insuti o prezenta prietenoasa!" Violenta scolara este doar una dintre manifestarile violentei cotidiene. Dezbaterile privind relatia intre conceptul de "drept la siguranta" si mediul scolar au capatat in Europa o dezvoltare continua si constanta, cu diferente de la tara la tara,…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza joi, 1 februarie 2018, un eveniment inedit dedicat Zilei Internationale a Cititului Impreuna.Actiunea care se va desfasura in colaborare cu Asociatia Nevazatorilor din Romania ndash; filiala judeteana Constanta si cu sprijinul Teatrului…

- Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a trai”, transmite Mediafax. Florin Piersic nu poate ramane o clipa departe…

- Biserica „Sfintii Ingeri“ de pe Bulevardul Tomis din Constanta a fost ridicata cu bani de la autoritatile locale, dar si din donatii ale credinciosilor si militarilor. Pictura initiala a fost realizata de maestrul Costin Ioanid.

- Cei 159 de ani de la Mica Unire au fost sarbatoriti, astazi, si de constanteni. Varstnici si copii s-au strans pe platoul din fata Prefecturii pentru a lua parte la evenimentele organizate de autoritatile constantene. La final, cu totii si-au dat mana si s-au prins in hora. Evenimentul a început…

- Noi motive de mandri pentru ploieșteni. Mai mulți elevi din actuala promoție a Colegiului Național "Mihai Viteazul" Ploiești au primit, deja, confirmarea, ca iși vor continua studiile la unele dintre cele mai bine cotate universitați din lume.

- Traficul rutier din muncipiul Galați va fi inchis, astazi, sambata, 20 ianuarie, in intervalul orar 10.00-13.00 pe strada Brailei, portiunea cuprinsa intre intersecția cu strada I.L. Caragiale și strada Brailei pana in strada Al. Cernat, informeaza Biroul de Presa al Primariei Galati. Restrictia se…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta protesteaza in aceasta dimineata, nemultumiti de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar.Acestia afiseaza pancarte pe care au expus mesaje prin…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta sunt suparati de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar. "Colectivul de elevi si cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan…

- Decizia Ministerului Educatiei de modificare a regulilor in scoli, prin care telefoanele mobile ale elevilor vor trebui sa fie depozitate in locuri speciale, la ore, astfel incat sa nu afecteze activitatea la clasa, este criticata de reprezentantii elevilor. Asociatia Elevilor din Constanta considera…