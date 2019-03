Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 martie, de Ziua Mondiala a Teatrului, toate instituțiile de spectacol au un program special și unele dintre ele difuzeaza tradiționalul mesaj adresat lumii cu acest prilej de catre o personalitate marcanta a artei teatrale. Arta care este una dintre cele mai dificile și complexe, pentru ca in…

- „Teatrul este o patrie in sine, un imens teritoriu ce cuprinde lumea toata”- Carlos Celdran, Cuba Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului, daruind: donand toate veniturile din spectacolul „Frumoasa din padurea adormita” campaniei „Artiștii pentru Artiști”,…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacau celebreaza in fiecare an, la 22 martie, Ziua Mondiala a Apei (World WaterDay). In perioada 18 – 22 martie a avut loc o campanie de informare dedicata importanței apei la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, la Școala „Spiru Haret” din Bacau, la Școala Gimnaziala…

- Trei actori de la Constanta, Daniel Popa, Elias Ferkin si Erwin Simsensohn (noul director interimar al Teatrului de Stat), joaca in noul film romanesc, „Sa nu ucizi“, care relateaza uriasul scandal al dezinfectantilor HexiPharma. Actorii vor fi prezenti la proiectia speciala de la finele saptamanii,…

- Alesii locali municipali vor aproba in sedinta din luna februarie modificarea art. 1 si 2 din HCL nr. 203 2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului…

- Scriitorul Ion Brad a decedat astazi, 6 februarie 2019, in jurul orei 12:00, la București la varsta de 89 de ani. Nascut la 8 noiembrie 1929 la Panade, comuna Sancel, in județul Alba, el ajunge student la Cluj la Filologie in anul 1949. Ocupa funcția de redactor la prima revista romaneasca din Cluj,…

- Craiasa Zapezii, considerata una dintre cele mai frumoase povești de Hans Christian Andersen, revine pe scena instituției duminica, 27 ianuarie, cu doua reprezentații: una de la ora 11, iar cealalta de la 12.30. Povestea lui Andersen vorbește cu caldura și tandrețe despre prietenie, într-un…

- Spectacolul "Nunta lui Krecinski", dupa A.V. Suhovo-Kobilin, in regia lui Mihai Bendeac si pe muzica formatiei Carla's Dreams si Mihnea Irimia, va avea premiera oficiala la Sala "Radu Beligan" a Teatrului de Comedie, pe 23 ianuarie, de la ora 19.00, informeaza News.ro.Traducerea textului apartine…