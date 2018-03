Stiri pe aceeasi tema

- 22 MARTIE – ZIUA INTERNATIONALA A APEI a fost marcata in Alba Iulia la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic DPM și in Sebeș, la Școala Gimnaziala Silviu Carpinișanu. Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea cu care se confrunta omenirea si anume, deficitul de apa la nivelul globului,…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala, desfașurata marți seara, la Ateneul Roman, și-a desemnat caștigatorii. Evenimentul este organizat, in fiecare an, de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) pentru a marca Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și a rasplati munca…

- Generoasele intalniri duminicale ale tinerilor ortodocsi din Baia Mare, pe parohii, in perioada Postului Mare din acest an, a fost o initiativa a preotului Bogdan Ciocotisan, presedintele Asociatiei Tinerilor Ortodocsi de pe langa Protopopiatul Baia Mare (ATOPBM), realizata cu binecuvantarea Preasfintitului…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale (MEN) nr.3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul…

- Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii ”Mihai Eminescu” va invita pe 21 martie 2018, de Ziua Mondiala a Poeziei, incepand cu ora 15.00, la un dialog poetic: Claudiu Komartin – Emilian Galaciu-Paun.

- Poetul Aurel Pantea, laureat al Premiului Național de Poezie ”Mihai Eminescu” Opera Omnia pe anul 2017 va fi aniversat de Ziua Mondiala a Poeziei de catre Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ”Lucian Blaga” Alba la Centrul Cultural Castel Sancrai. Miercuri, 21 martie 2018, incepand cu orele…

- Fiecare dintre noi avem propriile opinii despre profesori, despre munca lor și felul in care credem ca ar trebui sa se comporte un cadru didactic. Și totuși, dincolo de meserie sta omul. Un om am descoperit și eu mergand sa discut cu directoarea Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din…

- * Invatamantul si sistemul sanitar par frati gemeni, chiar siamezi, ca doi pomi intr-o tulpina (tulpina de virus, ar spune unii); niste cercetatori au aratat ca un animal de companie, caine sau pisica, scade tensiunea cardiacilor si le imbunatateste viata; alt studiu arata ca in clasele in care se afla…

- Situata la 40 de km de Constanta, scoala din comuna Cuza Voda este ilustrarea fidela a amalgamului dobrogean de populatii care au ajuns sa convietuiasca in mediul rural odata cu industrializarea zonei. Cu o istorie foarte interesanta, plecand de la originile sale turcesti, satul Cuza Voda Docuzol a…

- In cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Apei, in data de 22 martie 2018 deschidem porțile Stației de tratare apa potabila Baia Mare, pentru toți cei doritori sa vada indeaproape de unde vine apa de la robinet și sa ințeleaga importanța stației de tratare, fluxul tehnologic al tratarii apei.…

- Sambata, 3 Martie, a avut loc la Baia Mare și Satu Mare Olimpiada de religie greco-catolica, etapa județeana. Evenimentul s-a desfașurat la Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu” din Municipiul Baia Mare, respectiv Colegiul Național ,,Ioan Slavici” din Satu Mare. Au participat aproximativ 100 de elevi…

- O onoare pentru Baia Mare sa dețina o Școala de Balet care incepe sa urce pe culmile succesului la competiții internaționale. Rivulus Dance, un nume ce incepe sa fie cunoscut la nivel național și internațional. Rivulus Dance este singura școala de balet din Baia Mare, care și-a inceput activitatea in…

- Profesorii vasluieni au anunțat boicotarea simularii examenului de evaluare naționala, programat sa inceapa astazi. Cadrele didactice din intreaga țara sunt nemulțumite de lipsa de apetența pentru dialog a guvernului in privința ajustarii Legii salarizarii unitare a personalului bugetar. La Vaslui a…

- Producțiile de clasa la Serviciul de formare si perfectionare in domeniul culturii, artei – Scoala de Arte “Gheorghe Chivu” au continuat cu elevii din clasa pregatita prof. Ioan Dunca. In fața comisiei alcatuita din prof. dr.Ioan Dorel Todea –manager, prof. Ioan Tivadar- șef serviciu, prof. Gheorghe…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” și Scoala „Teodor Murasanu” organizeaza, alaturi de parteneri, Teatrul „Aureliu Manea” si Turda TV , Concursul de recitare ”Minunata inocența”, ediția a XIV-a, prin care vor marca Ziua Mondiala a Poeziei (21 martie). Read More...

- Demisie la varful Inspectoratului Scolar Judetean Maramures. Gheorghe Andrasciuc, inspector scolar general adjunct, coordonator-sef Domeniul Curriculum si Inspectie Scolara a decis sa-si depuna demisia in cursul zilei de marti, 27 februarie. Andrasciuc este originar din Sighetu Marmatiei, acolo unde…

- Fetița din Deva, batuta cu salbaticie la școala dupa un pariu cu un coleg de clasa. Fata de 12 ani este eleva la Colegiul Național ‘Decebal’ din Deva. Fetița din clasa a VI-a a fost batuta cu pumnii, vineri intr-o pauza, iar mama ei a gasit-o in cabinetul școlii, plina de sange. „Am gasit-o in cabinetul…

- Pe 27 februarie demareaza prima etapa de inscriere in invatamantul primar a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv. Pe 26 februarie, se vor afișa la sediile școlilor (și pe paginile lor de internet) informații legate de numarul de locuri in clasele pregatitoare,…

- Este al cincilea an in care Colegiul Național al Asistenților Sociali organizeaza Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala. Pe 20 martie, la Ateneul Roman, vor fi celebrați, de Ziua Mondiala a Asistenței Sociale, cei mai merituoși asistenți sociali din țara, dar și personalitațile care s-au…

- S-a dat startul votului online pentru stabilirea caștigatorilor Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, organizata de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR). Prin acest eveniment este marcata Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și recompensata performanța și excelența…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- O saptamana de producții artistice la Centrul Cultural Sighetu Marmatiei – Serviciul de formare si perfectionare in domeniul culturii, artei – Scoala de Arte “Gheorghe Chivu”. Producțiile de clasa la Serviciul de formare si perfectionare in domeniul culturii, artei – Scoala de Arte “Gheorghe Chivu”…

- Oamenii legii le-au atras atenția parinților ca ar putea raspunde penal daca nu ii trimit pe copii la școala. Unul dintre raspunsurile primite de polițiști de la un parinte i-a lasat fara cuvinte. "Eu mi-am maritat fata.E minora. Are 17 ani. Asa e datina la noi", a spus tatal unei fete care…

- Scriitorul Varujan Vosganian va sustine joi, 15 februarie, la ora 13, la Colegiul National I. C. Bratianu, conferinta cu tema „Frumusetea ranita a poeziei“. Conferinta face parte din Proiectul Biblioteca Te Citeste, proiect gandit ...

- Dupa ce au fost timp de o saptamana in vacanta intersemestriala, elevii și preșcolarii se intorc astazi la școala pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018. Potrivit ordinului ministrului Educației privind structura acestui an școlar, semestrul al doilea incepe in 12 februarie și se…

- Un profesor de sport este acuzat ca a fugit cu banii unor copii din Targu Mureș, pe care trebuia sa ii invețe sa se dea pe schiuri, intr-o tabara in Vatra Dornei. Profesorul de 45 de ani mai are antecedente de acest fel, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Nasaud:

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Este unul dintre cei mai vechi artiști din Romania, care a incercat mereu sa se adapteze stilurilor muzicale actuale, insa a avut mult de munca pentru a ajunge cine este astazi. Daniel Iordachioaie a avut un debut muzical cu probleme, pe care le-a rezolvat insa cu foarte mare noroc. Deși a inceput pregatirea…

- "Scoala romaneasca... singurul liman de scapare al nationalitatii noastre romane din partea dreapta a batranului Danubiu, naufragiata de vanturile sortii si strivita de atatea elemente straineldquo;, scria la 1871 dascalul Costache Petrescu, parca testamentar si inca actual, despre ceea ce ar trebui…

- Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” Baia Mare a gazduit faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la Sah. La aceasta competitie au participat elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 18, Scoala Gimnaziala “Nichita Stanescu” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “George Cosbuc”…

- Cate doua ore pe zi se pregatesc 16 copii din Gherla, acasa la maestrul Alexandru Bob Siminic. Școala „Lautarii Ardeleni” are un sediu in centrul orașului, in Piața Libertații, la etajul unei cladiri, dar pe perioada rece, muzicianul ii aduce pe copii la domiciliul sau de pe strada George Coșbuc. Vrea…

- Peste 100 de elevi de la Colegiul National "Andrei Muresanu" din Bistrita au celebrat Ziua Culturii Nationale participand activ la manifestarea intitulata sugestiv "Memento Eminescu", desfasurata la mediateca Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud. Evenimentul a cuprins o prezentare biografica,…

- Cu ocazia implinirii a 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, la Biblioteca Orașeneasca ,,Avram Iancu” Campeni s-a desfașurat marți, 16 ianuarie, cea de-a șasea ediție a manifestarii cultural – educative ,,Dor de Eminescu in Apuseni”, organizata de instituția-gazda in parteneriat cu Colegiul…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Programul National "Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitateldquo; continua in 2018, iar in luna ianuarie la Constanta sunt prevazute sase actiuni, in care reprezentanti ai Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, impreuna cu fosti sau actuali sportivi celebri, se vor afla in…

- Colegiul Național „Andrei Mureșanu” va celebra luni prima zi de școala – 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale și totodata ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente inedite. Despre ce este vorba:

- Din 31, 11. Cum merge ingroparea gunoaielor Clujul isi duce gunoiul in subteran. Sunt intarzieri de etapa, dar se promite incheierea lucrarilor la timp. Clujul a pornit, în 2017, un proiect de coborâre a deseurilor în subteran. La final de 2017, ar fi trebuit sa avem primele…

- Calendarul de admitere a fost devansat. Activitatile incep pe 10 ianuarie si dureaza pana la data de 20 ianuarie – ziua examenului scris. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de Agenti de Politie ‘Vasile Lascar’ Campina si Scoala de Agenti de Politie ‘Septimiu Muresan’ Cluj-Napoca vor organiza concurs…

- Politist luat la pumni de catre un elev de la o scoala de soferi. Acesta s-a enervat dupa ce a fost declarat respins dupa ce a dat “orasul”. “In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Alexandru Big, elev in clasa a XII-a la Colegiul National “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului (judetul Suceava), a castigat medalia de argint la Olimpiada Internationala de Chimie “D.I. Mendeleev”, din Armenia.

- Evenimentul devenit deja tradiție ”Moș Craciun e rocker” continua și anul acesta, la Baia Mare. Miercuri, 27 decembrie și joi, 28 decembrie a.c., mai multe trupe maramureșene vor susține concerte caritabile. Spectacolele vor avea loc in localul Shadows Rock, situat in Baia Mare, str. George Coșbuc,…