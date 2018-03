Ziua Mondiala a Apei - WWD 2018.

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 martie, cand a fost sarbatorita "Ziua Mondiala a Sindromului Down", echipa Asociației "Steaua Speranței Suceava" a organizat o petrecere pentru 23 de copii care sufera de autism și sindrom Down.Acțiunea a fost gazduita de pensiunea "Acasa in Bucovina". Atmosfera acestei petreceri a fost ...

- Fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD, a avut un mesaj dupa o perioada lunga in care omul politic nu a dorit sa vorbeasca in fața presei. Chiar daca in ultimii 25 de ani a fost prezent de fiecare data la simpozionul organizat de Ziua Mondiala a Apei, in acest an problemele de sanatate…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD, susține ca, in contextul actualelor schimbari climatice, este nevoie de o actiune energica pentru respectarea legislatiei in domeniu, pentru protectia responsabila si utilizarea rationala a tuturor resurselor de apa. Mesajul a fost transmis participantilor…

- Sindromul Down este ansamblul de semne si simptome care se manifesta la persoanele cu un cromozom 21 in plus in structura nucleului celulelor sale. Aceste semne si simptome includ retard mintal, talie si greutate redusa la nastere, hipotonie musculara, dar si alte numeroase probleme de sanatate diferite…

- Ziua Mondiala a Sindromului Down este marcata astazi si la Iasi, județul cu cele mai multe persoane cu aceasta maladie din Romania, peste 280. In cadrul Centrului Regional de Reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilitați Iasi, beneficiaza de terapie 70 de copii cu diverse afectiuni. Raluca Diaconiuc…

- Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita in fiecare an in data de 22 Martie. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Sectia de Stiintele Naturii, marcheaza acest eveniment printr-o serie de activitati educative, creative si recreative, ca scop de constientizare a importantei apei, economisirea apei si protejarea…

- Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce in centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile in gestionarea resurselor de apa. In fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 26-a aniversare,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Asociatia Ioana-Maria organizeaza aniversarea in municipiul Baia Mare a Zilei Mondiale a Sindromului Down, sarbatorita in toata lumea la data de 21 Martie. Asociatia Ioana-Maria a fost infiintata in anul 2015 de parintii unei fetite cu sindrom Down din Baia Mare – Ivan…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a organizat, marți, simpozionul ”Apa, izvor de sanatate”, inainte de Ziua Mondiala a Apei, ce se sarbatorește, anual, in 22 martie, din anul 1992. Simpozionul a fost o prima manifestare dintr-un lung șir de acțiuni ce se vor desfașura pe parcursul unei perioade…

- Cu aceasta ocazie se promoveaza inportanta igienei orale pentru intregul organism si sunt mentionate beneficiile unei sanatati orale bune. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 90% din populatia lumii

- Evenimentul teatral se va desfasura pe 20 si 21 martie (marti si miercuri), de Ziua Mondiala a Marionetei, respectiv de Ziua Internationala a Teatrului pentru copii si tineret. 53 de trupe din judetul Iasi si una din Focsani vor evolua pe cele doua scene ale Luceafarului, in trei sectiuni distincte,…

- In intreaga lume, astazi este celebrata Ziua Mondiala a Somnului. Sarbatoarea este marcata, anual, vineri in cea de a doua saptamana a lunii martie. O veche zicala din popor spune Ziua cauta-ti de treaba, iar noaptea de somn.

- Constantin Vasilache Comoditatea și lipsa de informare pot dauna foarte grav portofelului. In fiecare an, pe 15 martie este sarbatorita Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor. Deviza actualei ediții este “Crearea unei piețe online echitabile și sigure”. Potrivit reprezentanților Comisariatului Județean…

- Ziua Mondiala a Somnului | 35% dintre oameni nu dorm suficient, ceea ce duce la tulburari psihice Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune…

- Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune sau boli cronice. 46% dintre aceste persoane au raportat erori la locul de munca.

- Cu ocazia zilei de 15 martie "Ziua Mondiala a drepturilor Consumatorilor CJPC Constanta organizeaza un simpozion la sala Remus Opreanu, din cadrul Prefecturii Constanta. Potrivit directorului CJPC Constanta, comisar sef adjunct Horia Constantinescu saptamana 15 22 Martie 2018 a fost declarata in judetul…

- Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges celebreaza, ca in fiecare an, ziua de 15 martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor. Astfel, dupa intalnirile avute cu elevii Colegiului Maria Teiuleanu in data de 12 martie 2018 si cu studentii Universitatii Constantin…

- Pentru a celebra Ziua Mondiala a Apei (22 martie), 5 echipe au participat la cea de-a saptea editie a maratonului de inot 24hAquaChallenge, un concurs de amatori deschis celor care au implinit 18 ani pana la data desfasurarii. in deschiderea evenimentului, dl. Luci Ervin, Director Tehnic Exploatare…

- Magistratii Curții de Apel Bucuresti au dispus, vineri, printr-o decizie definitiva, masura controlului judiciar si au inlaturat interdictia impusa medicului clujean de a nu profesa intr-un spital de stat si de a nu lua legatura cu coinculpatii. Anul acesta, Ziua Internaționala a Femeii a coincis…

- In cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Apei, in data de 22 martie 2018 deschidem porțile Stației de tratare apa potabila Baia Mare, pentru toți cei doritori sa vada indeaproape de unde vine apa de la robinet și sa ințeleaga importanța stației de tratare, fluxul tehnologic al tratarii apei.…

- Aproximativ 10 la suta dintre romani sufera din cauza afectiunlor cronice de rinichi, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, , organizata de Ziua Mondiala a Rinichiului, prof.univ.dr. Adrian Covic, presedintele ales al Societatii Romane de Nefrologie, informeaza AGERPRES . “Dupa datele…

- In intampinarea Zilei Mondiale a Mediului, in Fagaraș este lansata din vreme, o campanie de amploare. Campania se numeste ,,Spune NU deșeurilor plastice!” Pe 5 iunie in fiecare an se sarbatorește Ziua Mondiala a Mediului. Tema pentru acest an se intituleaza ,,Combaterea poluarii cu deșeuri…

- La 3 martie curent, de Ziua Mondiala a Datelor Deschise, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronica și Fundația „Youth Development for Innovation” au lansat campania naționala pentru promovarea datelor deschise, cu genericul „Tu știi ce face Guvernul tau?”. La eveniment au participat Secretarul…

- Sarbatorita din 1998, cand a avut loc, in premiera, o reuniune la nivel international a expertilor in scopul abordarii crizei energetice și soluțiilor posibile, 5 martie (Ziua Mondiala a Eficientei Energetice) reprezinta șansa de a reflecta asupra practicilor care vizeaza o utilizare durabila și raționala…

- Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” și Scoala „Teodor Murasanu” organizeaza, alaturi de parteneri, Teatrul „Aureliu Manea” si Turda TV , Concursul de recitare ”Minunata inocența”, ediția a XIV-a, prin care vor marca Ziua Mondiala a Poeziei (21 martie). Read More...

- Cadrele de protecție civila din Romania au sarbatorit, ieri, Ziua Protecției Civile, prilej pentru ca atentia publica sa fie atrasa asupra acestei componente extrem de importante a securitații naționale si asupra necesitații adoptarii masurilor de prevenire si programelor de informare in scopul reducerii…

- Cea mai veche organizație a copiilor și tinerilor din toata lumea, Organizația Mondiala a Mișcarii Cercetașești (World Organization of the Scout Movement), sarbatorește, pe 22 februarie, Ziua Mondiala a Cercetașiei și totodata il aniverseaza pe lordul englez Robert Baden Powell, fondatorul mișcarii.…

- Inca nu suntem pe 15 octombrie, Ziua Mondiala a spalatului pe maini, dar poate ar fi momentul sa nu ne mai gandim doar la țarile in curs de dezvoltare cand vorbim de aceasta zi de conștientizare. Deși problemele de igiena sunt foarte grave in unele din aceste țari, nu doar ele au nevoie de cetațeni…

- Un an de placute multilinge la Cluj, prilej de protest. "Rezultatul se pierde printre mainile administratorilor romani și maghiari" Se implineste un an de zile de la decizia Tribunalului Cluj prin care primaria a fost obligata sa puna inscriptii si in maghiara la intrarire in municipiu. Miscarea Musai-Muszaj…

- Cancerul de san este o boala compexa care depinde de diferiti factori, printre care cei mai importanti sunt predispozitia genetica, stilul de viata si dieta. Ziua Mondiala de Prevenire a Cancerului de...

- Ziua Mondiala a cercetasilor va fi sarbatorita maine la Palatul Culturii din Iasi, in avans, pentru a fi in weekend. Asta pentru ca, pe plan mondial, activitatile cercetasilor sunt sarbatorite de regula pe data de 22 februarie, aceasta fiind data la care s-a nascut sir Robert Baden Powell, cel care…

- Grupul care activeaza la Scoala Gimnaziala Valea Lupului a ales sa marcheze acest moment prin organizarea depunerii Promisiunii de catre aproximativ 40 de cercetasi in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, continuand astfel colaborarea cu Complexul Muzeal Moldova, dupa tabara Cercedava desfasurata…

- Marti, 13 februarie, este marcata Ziua Mondiala a Radioului – World Radio Day – in semn de apreciere pentru acest influent mijloc de informație și cultura. Aceasta zi a fost proclamata la 3 noiembrie 2011, de catre cea de-a 36-a Conferinta generala a UNESCO, ratificata de Adunarea Generala a UNESCO…

- Dinu Sararu, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Dinu Sararu. Foto: Arhiva. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor Unite, care a avut…

- Papa Francisc s-a inscris ca pelerin la Ziua Mondiala a Tineretului, care va avea loc in Panama in ianuarie 2019, de pe o tableta, in fata credinciosilor reuniti in piata Sf. Petru pentru rugaciunea Angelus de duminica.

- Biblioteca Nationala a Republicii Moldova marcheaza "Ziua Mondiala a Siguranței pe Internet 2018" prin lansarea unei campanii de informare cu genericul "Implica-te, cunoaște, informeaza-te!" ce se va desfașura in perioada 6 - 12 februarie 2018.

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a bifat in partida de campionat cu Girona primul meci oficial dupa o absența de 9 luni. Meciul a avut loc duminica, chiar de Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului, iar jucatorul de 23 de ani a fost titular și a evoluat tot meciul. Pe cand…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Anual, circa 8,8 milioane de oameni din întreaga lume mor de cancer. Prognozele nu sunt deloc optimiste, or, în urmatorii zece ani, numarul deceselor anuale cauzate de aceasta maladie ar putea crește la 14 milioane. Statisticile sunt cu atât mai triste cu cât jumatate dintre…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Galati a fost partener alaturi de Facultatea de Inginerie – Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati si Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" Galati in cadrul Simpozionului International (editia a VII-a)…

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava va organiza vineri, 2 februarie, de la ora 11.00, la sediul din municipiul Suceava, strada Bistritei nr. 1A, o masa rotunda cu tema "Zone umede pentru dezvoltarea durabila a oraselor".La actiune sunt invitati reprezentanti ai unor institutii ...

- Lacurile din jurul localitații Mascurei Potrivit directoarei Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui, Madalina Nistor, in fiecare an, pe 2 februarie, instituția sarbatorește Ziua Mondiala a Zonelor Umede. Tema de anul acesta este ”Zonele umede pentru un viitor urban durabil”. Aceasta data marcheaza…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu...

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii", a informat, joi, Centrul National de Informare Turistica (CNIT) Petrosani.…

- Astazi este Ziua Mondiala a Telecabinei. Cum in sezonul rece, plimbarile cu telegondola, telescaunul sau telecabina sunt la mare cautare, este bine de știut cat trebuie sa platiți pentru un bilet spre cota 1400 sau cota 2000

- Siguranța unui refugiat care are nevoie de ajutor este mai importanta decât securitatea naționala, a declarat arhiepiscopul polonez de Poznan, Stanislaw Gadecki, în cadrul unei conferințe de presa care a avut loc cu ocazia Zilei Mondiala a Migranților și a Refugiaților, scrie Onet.pl.…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica Sfantul Petru,…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta,…