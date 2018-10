Stiri pe aceeasi tema

- In unitatile de invatamant din Capitala nu se vor desfasura cursuri vineri, 5 octombrie, intrucat este Ziua Mondiala a Educatiei, a declarat duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectora...

- Nu va fi liber, ca in Capitala, pe „motiv de referendum”! In 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, ca si in alti ani, elevii si profesorii vor sarbatori la scoala. Potrivit Inspectorului Școlar General Adjunct, prof. Ion Negrila, dascalii si invataceii vor veni la scoala, dar nu vor…

- Oficialii de la ISMB au anunțat ca pe 5 octombrie, cand e Ziua Mondiala a Educației, elevii din Capitala nu vor face cursuri. Mai mult, in comunicatul dat se subliniaza ca pe 8 octombrie, unitațile de invațamand care vor avea secțiile de votare special amenajate, vor decide daca modifica programul elevilor…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Au mai ramas patru zile pâna la începerea noului an de studii, iar magazinele abunda în haine, rechizite și accesorii pentru copii de școala. © Sputnik / Miroslav Rotari La ce varsta e bine sa dam copilul la școala, 6 sau 7 ani? Pe…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Au mai ramas patru zile pâna la începerea noului an de studii, iar magazinele abunda în haine, rechizite și accesorii pentru copii de școala. © Sputnik / Miroslav Rotari La ce varsta e bine sa dam copilul la școala, 6 sau 7 ani? Pe…

- Isteria "ambulanței care fura copii" a facut o noua victima. O scriitoare a fost batuta in Capitala, in apropiere de Gara de Nord, dupa ce oamenii au crezut ca "Ambulanța pentru literatura" condusa de aceasta este un paravan pentru... furtul de copii.

- Isteria „ambulanței care fura copii” a facut o noua victima. O scriitoare a fost batuta in Capitala, in apropiere de Gara de Nord, dupa ce oamenii au crezut ca „Ambulanța pentru literatura” condusa de aceasta este un paravan pentru...furtul de copii.

- Un adevarat scandal de proportii a avut loc noaptea trecuta in zona Garii de Nord din Capitala. O femeie care conducea o "ambulanta" a fost oprita de mai multi indivizi de etnie roma si acuzata ca fura copii.