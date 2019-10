Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Animalelor, sarbatorita la Muzeul Golesti cu petrecere si multe concursuri. Ziua internationala a animalelor (World Animal Day) este sarbatorita in fiecare an la 4 octombrie. Rostul ei este de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice…

- In fiecare an, pe data de 4 octombrie sarbatorim ziua internaționala a animalelor, World Animal Day. Inițiata in anul 1931, ziua mondiala a animalelor are scopul de a promova drepturile, dar și bunastarea tuturor animalelor, salbatice, domestice, cu stapan sau fara. Citește care este istoria zilei,…

- Ziua Porților Deschise la Gradina Zoologica din Pitești. Intrare gratuita pentru toata lumea. Gradina Zoologica din Pitești organizeaza Ziua Porților Deschise, vineri, 4 octombrie 2019, cu prilejul Zilei internaționale a animalelor, ocazie cu care, toți vizitatorii vor avea intrarea gratuita, indiferent…

- Ziua Mondiala a Animalelor si Ziua Internationala a Ingrijitorilor de Animale Salvatice vor fi marcate in data de 4 octombrie la Zoo Brasov. ,,Ideea unei zile de sarbatoare dedicate animalelor din intreaga lume a fost inițiata in cadrul convenției ecologiștilor din Florența in anul 1931. Evenimentul…

- Pe 21 septembrie, cu ocazia Zilei Internationale de Curatare a Zonelor de Tarmuri, incepe prima actiune de curatare de deseuri a litoralului Marii Negre, din cadrul unui amplu program ecologic, lansat de Kaufland Romania si Asociatia Act for Tomorrow...

- AN SCOLAR 2019-2020. Bani pentru elevi, 250 de lei lunar. Cererile se depun de astazi Incepand cu 15 septembrie, elevii de liceu vor putea depune cereri pentru programul de protecție sociala „Bani de liceu”. An scolar 2019-2020. Intre 15 și 25 septembrie, cei care sunt eligibili și doresc sa ia parte…

- Ziua Internationala a Tineretului la Iasi, 12 august 2019. Raluca Iordachianu si Mircea Meriacri, in matinalul Radio Romania Iasi, cu Adina Suhan. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/12-aug-tema-zilei.mp3 Ce spun organizatorii? Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret…