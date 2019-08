Ziua Minerului restricționează circulația în Motru Circulație blocata pe mai multe bulevarde și strazi din Motru. Restricțiile vor fi impuse incepand de astazi. Caile de acces vor fi blocate pentru ca, in centrul municipiului, se vor desfașura Zilele Minerului. Manifestarile se vor desfașura in perioada 1 – 5 august. „Uniți prin cantec – Zilele Minerului” este denumirea evenimentului ce va bloca toate caile de acces in zona Parcului Tineretului – Primaria Motru. Din 1 august, de la ora 17, potrivit unui anunț al municipalitații, va fi inchisa circulația pe mai multe segmente de pe Bulevardele Trandafirilor, Garii, Strazile Macului, Eroilor, Constructorului,… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

