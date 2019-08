Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei anuntate de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 9,55. Joi, de Ziua Marinei Romane, intre orele 9,45 - 12,30, publicul de pe faleza din fata Comandamentului Flotei va putea sa…

- Unitati navale, aeronave si detasamente de militari din SUA, Ucraina si Italia si-au anuntat participarea la ceremoniile si defilarea organizate, joi, la Constanta, pe esplanada Comandamentului Flotei si in rada portuara, cu prilejul celebrarii Zilei Marinei Romane, a informat Statul Major al Fortelor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi, 15 ugust, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei care vor avea loc la Constanta. Șeful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 09.55. Joi, de Ziua Marinei Romane, intre orele 9,45 -…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane care vor avea loc la Constanta. Potrivit agendei sale, seful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 9,55. Joi, de Ziua Marinei…

- Pe agenda președintelui pentru joi, 15 august, se afla participarea acestuia, incepand cu ora 9:55, la festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane. Nave și aeronave militare din state NATO sau partenere, intre care și distrugatorul USS Porter, vor participa, joi, la festivitațile ce vor…

- Constanța se pregatește pentru cel mai mare spectacol pe apa organizat in Romania. Joi, 15 august, cu ocazia Zilei Marinei Romane, in intervalul orar 09:45 -12:30, publicul de pe faleza din fața Comandamentului Flotei va putea sa admire exercițiul naval demonstrativ „Forțele Navale Romane 19”, la care…

- Pe faleza din fața Comandamentului Forțelor Navale Romane din Constanța a avut loc repetiția generala pentru Ziua Marinei. S-a defilat, s-au tras focuri de arma, in timp ce intreaga zona a fost survolata de avioane și elicoptere. La festivitațile dedicate Marinei Militare și Civile, in fiecare an participa…

- Traditia participarii partenerilor straini la sarbatoarea marinarilor militari si civili este continuata si in acest an. La Exercitiul naval demonstrativ "Fortele Navale Romane 19", organizat joi, 15 august, la Constanta, vor participa nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si Statele Unite ale…