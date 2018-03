Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorirea de catre maghiari a sarbatorii nationale 15 Martie, care este si Ziua maghiarilor de pretutindeni, este dublata in acest an si de implinirea a 170 de ani de la Revolutia Maghiara din 1848, iar UDMR va organiza principalul eveniment la Satu Mare, acolo unde s-a deschis un teatru, la 5 zile…

- O femeie din Satu Mare a fost gasita spanzurata de fiul ei de cinci ani dupa ce a ales sa iși incheie socotelile cu viața și sa lase trei copii fara mama. O tanara mama doin Santau, Satu Mare, in varsta de 29 de ani, și-a pus capat zilelor, cadavrul sau gasit de copilul de 5 ani. Dana Pop și-a pus capat…

- Rambo este cautat peste tot in Satu Mare. Daca il vede cineva este rugat sa sune la numarul de telefon: 0742561539. Nu e gluma ! Este vorba despre un cațeluș care a disparut de acasa. „Ne-a disparut cainele in zona Pieței de Vechituri. Asculta de numele de Rambo. Daca il vede cineva este rugat sa […]

- Mesajele de condoleanțe curg neincetat la aflarea veștii trecerii in neființa a profesoarei de istorie de la Colegiul Tehnic de Telecomunicații „Ion I. C. Bratianu”, Nora Topala. Colegii profesori, dar și foști elevi iși iau ramas bun de la cunoscutul dascal din Satu Mare. „Un om drag, o profesoara…

- Handbalistii de la CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu au invins duminica, pe teren propriu, echipa HCM Sighisoara, scor 44 - 33 (21-16). Scorurile din celelalte meciuri ale etapei sunt: CSM Oradea - ADEP Satu Mare 3...

- Zeci de copii ai romanilor din regiunea ucraineana Transcarpatia s-au intrecut, sambata, in localitatea Apsa de Jos, la Festivalul „Martisor – vestitorul primaverii Centenarului”, menit sa reinvie traditiile romanilor din dreapta Tisei, ei fiind recompensati cu martisoare de oameni de cultura din judetul…

- In perioada urmatoare demareaza primele proceduri de pe SEAP in ceea ce priveste proiectul de reabilitare a Drumului Nordului. Daca toate vor decurge normal, lucrarile de executie la acest proiect ar putea incepe in 2019, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea. “Ne aflam…

- Raportul se bazeaza pe evaluarile acordate de localnici zonelor in care locuiesc. Printre criteriile de evaluare prezente in studiu se numara costul general al vieții, accesul la instituțiile de sanatate publica, calitatea mediului inconjurator, curațenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi,…

- Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate de romani cele mai curate orase din Romania, se arata intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Alexandria, pe ultimul loc in topul oraselor romanesti. Topul oraselor romanesti dupa conditiile de viata. Un cunoscut site de imobiliare a desfasurat, in perioada 2016-2017, un studiu despre orasele si cartierele din Romania, raportul cercetarii bazandu-se pe evaluarile acordate de localnici zonelor…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Primaria municipiului Satu Mare a solicitat Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord sa evite intreruperile de alimentare cu energie electrica in municipiu, pe perioada de valabilitate a codului galben de ger. Conducerea Primariei a cerut societații sa amane lucrarile programate…

- Banca Nationala a inclus pentru prima data in studiul sau asupra investitiilor straine datele defalcate pe judete in ceea ce priveste soldul de investitii directe la 31 decembrie 2016, iar discrepantele sunt destul de mari. In judetul Gorj se inregistrau la sfarsitul anului 2016 investitii straine directe…

- Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii vor…

- Final 8 Cupa Romaniei 2018 la baschet feminin. Competiția incepe joi, la Sf. Gheorghe. Arena Sepsi va gazdui de joi pana duminica turneul Final 8 Cupa Romaniei, feminin, ediția 2017-2018. Turneul reunește opt din cele noua participante in actualul sezon al LNBF. Programul meciurilor Final 8 Cupa Romaniei…

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Un numar de 272 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea, un numar de 21 se adreseaza celor cu studii superioare, 47 persoanelor fara calificare, iar restul de 204, persoanelor cu studii medii.…

- Echipa de robotica a Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Dej, „VECTRON RO034”, participa sambata, 17 februarie, in Cluj-Napoca, la etapa demo-regionala a concursului FIRST Tech Challenge. Evenimentul va fi gazduit de Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj, situat pe strada Onisifor Ghibu numarul 25. Potrivit…

- Competiției de robotica la Cluj Cea mai mare competiție de robotica pentru licee din Romania debuteaza anul acesta cu faza probelor regionale la Cluj, in 17 februarie 2018. Ardealul se mândrește anul acesta cu nu mai puțin de 25 de echipe înscrise în concurs, iar demo-regionala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si precipitatii mixte, valabila in patru judete din Transilvania, in orele urmatoare.

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Un alt actor binecunoscut al Teatrului de Nord a trecut in eternitate: indragitul Cristian Dan. El a murit la spital in seara zilei de luni, 5 februarie. Satmarenii si-l vor aminti pentru carisma sa deosebita. o prezenta scenica unica si flerul sau pentru comedie. Cristian Dan s-a nascut…

- UPC se confrunta marti cu o avarie majora. Serviciile nu functioneaza in toata regiunea de nord-est a tarii. "In aceasta dimineata ne confruntam cu o avarie serioasa a retelei noastre in zona de nord a tarii. Localitatile afectate de nefunctionarea serviciilor sunt: Iasi, Gura Humorului, Targu Neamt,…

- Nici de aceasta data primarul Kovacs din Carei nu a avut mana buna la ales consilier personal… numai daca nu cumva NU doreste sa aleaga pe cineva care stapaneste bine limba romana si se exprima civilizat. Dupa gafele legate de scrierea gresita a numelor unor persoane reprezentative din Carei, consilierul…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de...

- Romeo, eroul din Satu Mare, asa cum a fost numit, a fost invitat in emisiunea "Acces Direct", unde a vorbit despre cum se simte dupa operatia in urma careia a donat o parte din ficatul lui unei tinere.

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Un comunicat din partea Directiei de Cultura Carei informeaza despre derularea Zilelor Culturii Maghiare din municipiul Carei. La manifestarea care a avut loc la castel apare asezat in primul rand…Primarul dar si directorul Directiei de invatamant din Primaria Carei, Varna Levente. Nu am uitat ca acest…

- Aproximativ 50 de elevi din clase V-VIII, de la scolile cu predare in limba maghiara din Miercurea Ciuc, au participat vineri, intr-o atmosfera plina de emotie, la un concurs de recitare din versurile poetului national Mihai Eminescu, gazduit de Scoala Generala „Petofi Sandor”. Devenit traditional,…

- Patru motociclete Honda dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, au fost gasite de catre politistii de frontiera din Petea, judetul Satu Mare, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in Romania.

- Potrivit meteorologilor, in Muntii Apuseni si, local, in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85-90 km/h. Va ninge in general moderat cantitativ, si va fi viscol. Sunt vizate de acest cod zone din judetele…

- „In Arad, calatoria cu tramvaiul a fost pana acum 2 lei, iar de acum este 3 lei. Pana acum, aveam printre cele mai mici costuri din tara, pentru ca in alte orase s-a majorat la 3 lei demult”, a spus, la mijlocul saptamanii trecute, pentru Jurnal Aradean / Aradon, Petru Cuvineanu, unul dintre…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- Zeci de pompieri din Timiș au participat la intervenția de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, in perioada 18 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018. Celor care au luptat cu focul le-au fost oferite vineri, la Palatul Administrativ, diplome de…

- Agenții economici au obligația, conform actelor normative in vigoare, sa anunțe la Primaria municipiului Satu Mare perioada in care efectueaza vanzari cu reducere cu cel putin 15 zile inainte de inceperea operatiunilor. Vanzarile de soldare se pot efectua numai in cursul a doua perioade pe an, respectiv:…

- Olandezii inchid fabricile Napolact la foc automat. O unitate, scoasa la vanzare Grupul olandez FrieslandCampina, cel care a cumparat producatorul de lactate Napolact Cluj, a anunțat ca renunța definitiv la una dintre fabricile sale, scoțand la vanzare atat hala de producție, cat și terenurile din jurul…

- Mii de satmareni vor ramane fara curent electric saptamana viitoare. Programul intreruperii furnizarii energiei electrice este urmatorul: Luni-08.01.2018: -intre 9-17: Satu Mare: Fagarasului F 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Brandusa G16 Sc. A, B,…

- CJAS Satu Mare a publicat pe site-ul instituției lista medicilor de familie care au semnat actele adiționale de prelungire a contractelor pentru trimestrul I al anului 2018 și, prin urmare, asigura toate serviciile medicale specifice. Din municipiul Carei doar 2 medici au semnat prelungirea contractelor.…

- Potrivit unui comunicat al AJOFM Satu Mare, oferta de locuri de munca vacante este de….19 posturi. Dintre acestea unul se adreseaza persoanelor cu studii superioare. Este de departe cea mai interesanta oferta de locuri de munca. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT…

- Incendiul izbucnit la o sonda de gaz din Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nestins de zece zile, nu prezinta risc pentru populatie, cu toate ca o parte din oamenii care locuiesc in imprejurimi aud bubuituri puternice. Raed Arafat a spus ca lichidarea unor astfel de incendii a durat si trei luni.

- Incendiul din Satu Mare seamana, izbitor, cu acțiunea unui film celebru, „Cuibul salamandrelor”, realizat in 1978, coproducție romano-italiana, și regizat de Mircea Dragan. In acest film joaca și actorul Ray Milland, caștigator al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor (1946), alaturi de nume „grele”…

- ASC Corona Brasov si SC Miercurea Ciuc vor juca finala Cupei Romaniei la hochei pe gheata, dupa victoriile reusite, vineri, in ultimele meciuri din faza grupelor, pe Patinoarul Dunarea din Galati, care...

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a raspuns pozitiv invitatiei de a participa la cea de-a patra editie a Targului de Craciun organizat de Scoala Gimnaziala Homorod in colaborare cu Primaria Comunei Homoroade. Joi, 21 decembrie la Scoala din Homorod in cadrul Targului de Craciun elevii au pregatit…

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si o echipa a institutiei merg la Satu Mare pentru a prelua coordonarea interventiei la incendiul izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaze. IGSU anunta mai multe masuri suplimentare pentru eliminarea riscului unor…

- Primaria Comunei Capleni, judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe o perioada nedeterminata de sef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare de vineri…