Administratia Prezidentiala marcheaza, luni, pentru al treilea an consecutiv, Ziua luptei impotriva cancerului de san, prin iluminarea Palatului Cotroceni in culoarea roz, incepand cu ora 20,00. "La fel ca in anii precedenti, aceasta initiativa are scopul de a constientiza asupra importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului de san", se precizeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES de Administratia Prezidentiala. Conform sursei citate, prin acest demers, Administratia Prezidentiala reitereaza necesitatea educatiei in sanatate, alaturandu-se, totodata, institutiilor publice care incurajeaza…