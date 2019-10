Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș cere ca președintele Klaus Iohannis sa convoace consultari la Cotroceni cu toate partidele politice responsabile din Romania și sa prezinte un calendar. Liderul PLUS mai cere declanșarea alegerilor anticipate parlamentare, dupa dizolvarea actualului Parlament, conform Mediafax.„Dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. "Se instituie ziua de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. Sarbatorirea acestei zile poate fi organizata…

- Mugur Cozmanciuc a precizat, intr-un comunicat de presa remis marti, AGERPRES, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti si vor vota la vedere in favoarea motiunii. 'Esecul Guvernului Dancila este o realitate, nu mai exista dubii! De aceea, le cer parlamentarilor de Neamt, indiferent de culoarea…

- Guvernul Dancila, pus din nou la incercare/ Ce spun parlamentarii de Teleorman despre moțiunea de cenzura in Politic / on 02/10/2019 at 13:30 / Semnata de 237 de parlamentari, de la toate partidele parlamentare, moțiunea de cenzura ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”…

- Camera Deputaților a adoptat, decizional, proiectul legislativ prin care ziua de 12 octombrie devine Ziua alfabetului, limbii și culturii armene. Inițiativa prevede și organizarea de manifestații consacrate promovarii culturii armene, pentru celebrarea unui mileniu de conviețuire pe pamant romanesc,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, proiectul de lege privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. "Se instituie ziua de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. Sarbatorirea acestei zile poate fi organizata de…

- Proiectul a fost initiat de deputatii Varujan Vosganian (ALDE) si Varujan Pambuccian (liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale). "Sarbatorirea Zilei limbii, alfabetului si culturii armene poate fi organizata de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutii…