Ziua Jandarmeriei Române, sărbătorită cu fast Zi de mare sarbatoare pentru jandarmii grojeni, care au organizat mai multe activitați pentru a celebra Ziua Jandarmeriei Romane. Inca de ieri au avut loc mai multe acțiuni pentru a marca importanta zi. Mai multe instituții au fost alaturi de jandarmi la sediul inspectoratului, unde a avut loc și sfințirea drapelului. Azi, 3 aprilie , in municipiul Targu-Jiu, au fost organizate mai multe acțiuni care sa marcheze Ziua Jandarmeriei Romane, printre care s-a desfasurat și o ceremonie de avansare in grad și o premiere a caștigatorilor activitaților sportive. Festivitațile au fost deschise cu intonarea… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

