Stiri pe aceeasi tema

- Roman de nationalitate palestiniana, cercetat pentru propaganda terorista Procurorii DIICOT efectueaza cercetari, la sesizarea SRI, fata de un cetatean român de nationalitate palestiniana, în vârsta de 30 ani, suspectat de implicare în promovarea unor mesaje radicale specifice…

- In ziua de 28 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in municipiul Campulung, strada…

- Iulius Mall Suceava organizeaza, joi si vineri, pe 29 si 30 martie, o competitie de pictat oua. Patru echipe formate din cate cinci elevi de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" din Suceava isi vor lasa imaginatia si indemanarea sa faca spectacol. Tinerii, sub coordonarea prof. ...

- Marsul pentru viata 2018 a avut loc in Bucuresti, sambata, 24 martie și a avut ca scop sprijinirea femeilor insarcinate. Evenimentul s-a desfasoara pe traseul Piata Unirii – Parcul Tineretului. Participantii la Marsul pentru viata s-au adunat in Parcul Unirii, pe latura dinspre Bulevardul Unirii,…

- Mașina de pompieri a fost avariata in 28 ianuarie, spun cei de la ISU Banat. Șoferul s-a intors de la o intervenție și efectua manevre pentru a intra cu spatele in garaj. Autospeciala nu a fost observata de un conducator auto care a intrat din lateral in ea. „Menționam ca pentru garare…

- Mașina de pompieri a fost avariata in 28 ianuarie, spun cei de la ISU Banat. Șoferul s-a intors de la o intervenție și efectua manevre pentru a intra cu spatele in garaj. Autospeciala nu a fost observata de un conducator auto care a intrat din lateral in ea. „Menționam ca pentru garare sunt…

- In acesta seara, o conducatoare auto de 25 de ani, din comuna Beriu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ705A, in comuna Beriu, pe fondul neadaptarii vitezei in curba (carosabil umed), a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens, unde a tamponat frontal autoturismul condus de o femeie…

- Primaria comunei Vețel prelungește agonia termocentralei Mintia. Edilii au depus o cerere de interveție in procesul in care se judeca sistarea activitații termocentralei. Astfel, pana in luna mai a acestui an, termocentrala inca mai poate funcționa. “Fata de cererea de interventie accesorie…

- In ziua de 18 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Garda de Intervenție Nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Bogați,…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din…

- Echipajele SMURD au intervenit la 39 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Astfel, un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in comuna…

- Pompierii chemati sa stinga focul au ajuns cu greu la casa incendiata de proprietarul de 44 de ani, situata in varful unui deal, scrie adevarul.ro. Barbatul a fost gasit mort intr-o anexa a locuintei, unde acesta s-a spanzurat dupa ce daduse foc casei. Acesta se spanzurase de o grinda dintr-o…

- „Copilul din localitatea Bojila prezenta plagi muscate de caine la nivelul membrelor inferioare. Pacientul a fost adus de familia cu sania pana la echipajul de prim ajutor de la Detasamentul I care nu a mai putut inainta dupa localitatea Madarjac", a aratat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD.…

- In perioada 17-25 februarie a.c, Argeșul a gazduit un eveniment important, este vorba de ediția a patra a stagiului de formare a unitaților canine de intervenție la avalanșa. Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, forma de specializare in meseria de salvator montan,…

- O fata de 12 ani din Deva a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, fata a fost vazuta in timp ce se prabusea de la etajul opt al unui bloc…

- In perioada 17-25 februarie are loc la Cabana Capra Transfagarașan, la o altitudine de 1700 metri, Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, forma de specializare in meseria de salvator montan. Vedeta competiției este cațelușa Yukan’na (pe numele ei adevarat Inna Mediguard),…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Aceștia au fost chemați pentru a stinge flacarile ce au cuprins un camion incarcat cu lemne. S-a intervenit cu doua autospeciale de stingere de la Garda nr. 2 de intervenție Gurahonț și Garda nr. 1 de intervenție Barzava. „La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la…

- Medic batut la Spitalul din Mioveni. Un medic de garda de la Spitalul Racovița din Mioveni, județul Argeș, a fost batut de un tanar recidivist, in varsta de 25 de ani, in seara zilei de sambata, 17 februarie, chiar in Unitatea de Primiri Urgențe. Doi tineri s-au prezentat la Camera de Garda, spunand…

- Un adapost pentru animale din Manila organizeaza, in preajma Sfantului Valentin, ''intalniri'' intre iubitorii de caini si maidanezi, in speranta de a le gasi noi stapani patrupedelor abandonate, informeaza Reuters. Participantii la initiativa centrului au facut poze cu…

- Un incendiu a izbucnit marți seara la coșul de fum al unei case de locuit din Aiud. Detașamentul din oraș al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba a intervenit cu o autospeciala la fața locului pentur stingerea incendiului și limitarea pagubelor. Nu sunt raportate victime. Foto: arhiva

- Au inchiriat un apartament in Cluj si "l-au golit". Prinsi pe aeroport Patru bucuresteni au ajuns pe mana politistilor din Cluj pentru furt calificat si inselaciune. Doua persoane ar fi incercat sa paraseasca tara. Polițiștii din Cluj-Napoca - Secția au fost sesizați cu privire la faptul ca, la…

- Polițiștii clujeni au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și înșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. ”La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SVSU Zlatna, au intervenit astazi, 3 februarie 2018, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din oraș. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul casei. Știre in curs de actualizare… Acest articol…

- Medicii le-au curatat ranile, i-au vaccinat impotriva tetanosului si i-au trimis la Spitalul de Boli Infectioase pentru tratament antirabie. Potrivit doctorilor, starea victimelor muscate era stabila. „Un pacient de 25 de ani din Iasi a fost evaluat in UPU pentru o plaga muscata de caine la gamba dreapta.…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul abia instalat in funcție au anunțat ca renunța la paza cu oameni de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP) și vor fi aparați de luptatori ai Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ), o structura de elita a armei din subordinea MAI.…

- Saptamana trecuta, la sediu Grupului de Intervenție nr. 4, din Otopeni, a avut loc ședința de evaluare a activitații acestei unitați, in anul 2017. Concluziile raportului au fost pozitive, comandantul Grupului, col. Irinel Precup, apreciind ca activitatea desfașurata de subalternii sai a fost foarte…

- Intervenție deblocare ușa in municipiul Focșani, str. Dornei, nr. 8, posibil persoana decedata, intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de salvare și intervenție la inalțime. plt adj Florin Olaru, ISU Vrancea

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din satul Negostina, comuna Balcauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit AGERPRES. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta a prezentat CONCLUZIILE:Rezultatul…

- Astfel, in ultima garda din UPU au fost consultati si tratati doi ieseni muscati de caini, ambii cu rani la nivelul membrelor superioare. Pacientii, un barbat si o femeie, au fost tratati in UPU, unde li s-a facut inclusiv tratament antitetanos, si apoi au fost dirijati catre „Infectioase", pentru tratament…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,8 milioane de lei si au constatat 622 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 509 permise de conducere.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Peste 20 de salvatori montani participa la actiune in cea de-a treia zi de cautari, salvatorilor montani alaturandu-li-se trei caini de interventie in avalansa de la Salvamont Arges si Salvamont Gorj. Potrivit Agerpres, barbatul prins de valul de zapada facea parte dintr-un grup de cinci persoane,…

- Salvamontistii au reluat, luni dimineata, cautarile pentru depistarea trupului tanarului de 30 de ani din Bucuresti surprins, sambata, de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani participa…

- UPDATEDoi barbati si-au pierdut viata, iar o femeie se afla in stare grava, dupa ce masina in care se aflau a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la o inaltime de aproape 15 metri, in raul Jiu, accidentul producandu-se pe DN 66A, in zona localitatii Valea de Brazi, din Valea Jiului. Masina…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autoturism in municipiul Tulcea.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD si 8 subofiteri. La fata locului se afla si un echipaj de politie si un echipaj de Jandarmi.Sursa…

- Joi, 4 ianuarie, un chirias al Centrului pentru Persoane Varstnice Bistrita - Costesti, din judetul Valcea, a fost muscat de un caine. Norocul batranului de 79 de ani au fost doi copii de la Centrul de Ingrijire si Asistenta, care se afla in aceeasi curte. Acestia au reusit sa-l salveze din coltii cainelui…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața in comuna Cocu. In jurul orei 05.42, pompierii au fost solicitați sa intervina in satul Richițelele de Jos, comuna Cocu, pentru stingerea unui flacarilor ce au cuprins un fanar.La fața locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale cu apa…

- Peste 500 de apeluri au fost efectuate catre 112 In perioada 30 decembrie 2017 – 3 ianuarie , peste 200 de polițiști au acționat in medie, zilnic, pentru a se asigura ca trecerea dintre ani nu este marcata de evenimente neplacute. Au fost sesizate prin 112 un numar de 520 de evenimente,…