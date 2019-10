Stiri pe aceeasi tema

- Elevii inscrisi in invațamantul liceal din judetul Covasna sunt invitați sa participe la prima editie a concursului județean de filme de scurt metraj SMART (Scurt Metraje Anticorupție Realizate cu Telefonul), concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene 2019-2020. Intr-un comunicat…

- Președintele FRH Alexandru Dedu a fost chemat de urgența la aeroport pentru a discuta cu „tricolorele” din echipa de handbal feminin. Chiar daca a avut doua meciuri relativ ușoare in preliminariile Euro 2020, saptamana trecuta, cu Ucraina, la Brașov (27-24), și cu Insulele Feroe, la Torshavn (25-20),…

- Dracula Film Festival 2019, eveniment dedicat filmelor horror și fantasy, aduce mai multe filme in avanpremiera naționala, dar și in premiera la Brașov. Lungmetrajul „Zombieland: Double Tap/Zombieland: Runda Dubla”, cu Woody Harrelson si Emma Stone in distributie, va deschide, pe 16 octombrie, cea de-a…

- Marius Sumudica, antrenorul echipei turce Gazisehir Gaziantep, a anuntat, ieri dimineata, ca are doua oferte foarte tentante din Arabia Saudita, insa ar prefera sa ramana in campionatul Turciei, unde are rezultate din ce in ce mai apreciate. Tehnicianul roman a preluat-o pe Gazisehir Gaziantep la inceputul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, însoțit de directorul general al CNAIR SA, au facut o vizita în județul Brașov, marți seara, pe șantierul de pe DN73, șosea aflata în plin proces de reabilitare.

- Alin Popoviciu, unul dintre liceenii participanti, a postat mai multe poze pe retelele de socializare cu conditiile din internatele in care a fost cazat alaturi de colegii sai, impreuna cu un mesaj adresat ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu. "Asa am fost primiti la sesiunea nationala de comunicari…

- „Dupa cum știți, autostrada Comarnic - Brașov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitare din partea unei societați chinezo-turce. Am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima ședința de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanța naționala…