- REZULTATE REFERENDUM FAMILIE 2018. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, duminica, dupa referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, ca nu a fost vorba despre...

- "Rata abandonului scolar creste cu aproximativ 1% in fiecare an" Foto: captura video. Mai mult de o treime dintre cadrele didactice din România cu vârsta sub 35 de ani vad aceasta activitate ca pe o optiune pe termen scurt si mediu, a atras atentia presedintele Federatiei Sindicatelor…

- 400 de romani care locuiesc intr-o suburbie a Madridului , numita „orașul nebun” vor fi evacuați. Asta pentru ca oamenii locuiesc, practic, intr-o groapa de gunoi, iar mizeria de acolo este una de nedescris.

- ”Este important ca toți colegii și-au exprimat opinia in cadrul forurilor statutare și s-au luat decizii prin vot democratic. Numai daca suntem uniți putem indeplini toate angajamentele asumate și putem rezista atacurilor din partea Opoziției și președintelui Iohannis. Trebuie sa realizam ca suntem…

- Doi barbati care fac parte dintr-un grup organizat, banuit ca a furat mai multe bijuterii si ceasuri de lux din magazine din Insulele Canare, Spania, au fost arestati la Constanta. Alti patru romani au fost arestati in Spania. Prejudiciul total in acest caz este de peste 5,5 milioane de euro.

- Deși mulți zic ca ar fi o strategie cu ghivent a experților israelieni in lansat rahat in ventilator, menita sa distraga atenția de la macelul de pe 10 august, eu cred ca victimizarea lui Drangea este suprema tampenie care va scufunda PSD. Nu ma numar printre cei ce cred ca Dragnea a fost diabolic la…

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…