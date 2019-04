Stiri pe aceeasi tema

- Data de 26 aprilie marcheaza Ziua Internaționala de comemorare a dezastrului de la Cernobil, accidentul nuclear produs pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice in urma cu 33 de ani, conform Mediafax.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor raspunde romanii la…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat ca a capturat o echipa de sabotaj si de recunoastere a Serviciului de Informatii al armatei ruse (GRU), responsabila de tentativa de asasinare a unui spion militar ucrainean inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, relateaza agentiile de…

- Polițiștii britanici au facut uz de arma, sâmbata dimineața, în vestul Londrei, pentru a aresta un individ care ar fi tamponat deliberat mașina ambasadorului Ucrainei și apoi a încercat sa intre cu autovehiculul în agenții de poliție, a anunțat Scotland Yard, potrivit AFP.Poliția…

- Presedintia Zelenski se va axa pe doua mari probleme ale Ucrainei, si anume coruptia si razboiul. Pentru eliminarea primului flagel mentionat, o varianta poate fi ofertarea Laurei Codruta Kovesi pentru preluarea conducerii Procuraturii Generale de la Kiev, scrie un site de stiri din tara vecina.

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI, potrivit Agerpres. Kelemen Hunor a anuntat…

- Ministrii de externe vor evalua chestiunile presante de pe scena internationala, printre care si situatia din Venezuela. Vor schimba opinii in ce priveste China si stadiul relatiilor blocului comunitar cu guvernul de la Beijing, acestea urmand sa constituie baza discutiilor pentru tema dedicata din…

- Padurile din nordul Ucrainei pot fi un loc perfect de aventura in aer liber insa una dintre ele, la nord de capitala Kiev, ascunde o misterioasa și imensa instalație sovietica ce atrage turiști curioși, relateaza CNN .

- Zeci de mii de militari și sute de tancuri, blindate, sisteme de artilerie si rachete, desfasoara Rusia in teritoriile ocupate din Donbas și Crimeea, a declarat președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, in cadrul unui discusr sustinut la Adunarea Generala a ONU. „In februarie 2019, in Crimeea ocupata,…