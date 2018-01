Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, contesta legitimitatea celor 182 de propuneri de candidatura pe care presedintele FRF Razvan Burleanu afirma ca le-a primit, spunand ca se gaseste in posesia unui document de la Ministerul Justitiei in care se precizeaza ca federatia are doar 80 de membri…

- Victimele Holocaustului au fost comemorate astazi la Chișinau, in cadrul unui miting-recviem la Memorialul ”Victimelor fascismului”. Acțiunea se inscrie in șirul evenimentelor desfașurate, pe parcursul acestei saptamini, dedicate Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcata…

- Vineri, 26 ianuarie 2018, va avea loc „Ziua portilor deschise” la Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei din cadrul Institutului de Iudaistica si Istorie Evreiasca Dr. Moshe Carmilly al Universitatii „Babes-Bolyai” (str. Croitorilor nr. 13) pentru grupuri de elevi din unitatile…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Bucuresti, 25 ian /Agerpres/ - "Ambasadori in Portocaliu", o campanie de sustinere a luptei impotriva violentei asupra femeilor, a fost lansata joi de catre Ambasada Frantei in Romania si alte peste zece reprezentante diplomatice la Bucuresti, ca ecou al campaniei "Orangez le Monde/Orange the World"…

- Bugetul Sucevei pe 2018 a fost aprobat joi de consilierii locali cu 15 voturi pentru și opt voturi impotriva. Cel mai probabil, voturile contra au aparținut consilierilor PSD. Bugetul este estimat la 303,4 milioane de lei și reprezinta aproximativ 72% din cel de anul trecut. 221,1 milioane de lei vor…

- Secretarul general al PAS, Igor Grosu a fost pus la respect de europarlamentarul PPE, Tomas Zdechovsky. Oficialul a confirmat ca a facut parte din delegatia Partidului Popular European care s-a intalnit cu liderii Partidului Sor.

- Înca un om din fosta formula de guvern a fost îndepartat. Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, vineri, la cerere, din functia de secretar general adjunct al executivului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- Secretarul general al FC Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, joi, la Casa Fotbalului, ca exista discutii cu alte cluburi pentru cedarea fotbalistilor Vitor Ferreira Mosca Rivaldinho, Loteteka Jeremy Bokila si Maximiliano Fernando Oliva, pusi pe lista de transferuri de conducerea gruparii alb-rosii.…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik and Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai fi…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- ”Cu patru voturi din sapte (Remus Vulpescu nu a votat), Consiliul de Administratie aproba incheierea unui act aditional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu trei ani a mandatului de director general al lui Remus Vulpescu, (...) care va inceta oricand inainte de implinirea…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis joi, 14 decembrie, demiterea lui Virgil Metea din functia de director general al companiei, desi acesta se afla in plin mandat acordat in baza OUG 109/2011, potrivit unor surse HotNews.ro. In locul sau a fost numit Emil Cindrea, fost director general adjunct…

- Problematica violenței asupra femeilor, raspunsurile naționale și internaționale, schimbul de bune practici și creșterea gradului de conștientizare a publicului neinstituțional pe aceasta tema, au constituit subiectul seminarului internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor impotriva…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis demiterea directorului general Virgil Metea, fiind considerat responsabil de prejudicii de 160 de milioane de lei, constatate de Curtea de Conturi in urma verificarilor facute asupra activitatii companiei din anii 2013 – 2014.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a prezentat dovezile ca Rusia desfașoara arme nucleare interzise și a cerut partenerilor sa acționeze in consecința, scrie publicația Der Spiegel. SUA insista in cadrul NATO asupra pedepsirii Rusiei pentru incalcarea Tratatului privind eliminarea rachetelor…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau urmeaza sa fie inaugurat Oficiul de Legatura al NATO, informeaza NOI.md. La ceremonie va participa și premierul Pavel Filip. Dupa aceasta, prim-ministrul si secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, vor sustine o conferinta de presa. NOI.md reamintește ca,…

- YouTube ia masuri ferme pentru a-și proteja utilizatorii impotriva conținutului necorespunzator, prin politici mai stricte și prin echipe mai mari de aplicare a acestora, a scris, intr-o postare pe blog, Susan Wojcicki, CEO al YouTube. "Acționam de asemenea ferm impotriva comentariilor, lansand…

- Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați. Acest eveniment este marcat la nivel mondial de 25 ani, pe data de 3 decembrie, potrivit Proclamației Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Ziua de 3 Decembrie – Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați are ca principal obiectiv…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, indeamna "toate parțile implicate in conflictul" din Yemen "sa opreasca toate atacurile aeriene și terestre", a indicat duminica intr-un comunicat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP. El este "profund…

- PSD anunta cateva mitinguri de protest fata de un asa-numit "stat paralel" Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. PSD va organiza, la sfârsitul saptamânii viitoare, mitinguri în mai multe orase din tara si în Bucuresti, în care va protesta fata de asa-numitul…

- Social-democratii au decis, in urma unei sedinte-fulger convocate in aceasta seara, sa organizeze mitinguri de amploare atat in Capitala, cat si in marile orase din tara. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca nu vor fi mitinguri de sustinere a PSD sau a Guvernului, ci un…

- Ambasadorul James Pettit, impreuna cu Stefan Liller, reprezentantul rezident adjunct al PNUD in Moldova, Alexandru Pinzari, Șeful Inspectoratului General al Poliției, precum și Ana Revenco, directorul La Strada, au aplicat simbolic apțibilduri cu numarul de incredere și cel al

- Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), Thomas Greminger, a atras atenția miercuri asupra riscului in creștere al unei confruntari militare pe continent, transmite dpa. ''Asistam la un numar tot mai mare de exerciții militare și desfașurari…

- Sute de persoane au participat la marsul de protest impotriva violentei domestice, pentru a marca Ziua Internationala de Lupta impotriva Violentei asupra Femeii, stabilita la data de 25 noiembrie. Manifestarea a fost organizata de Primaria municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala,…

- A devenit o tradiție ca in județul Dambovița, la inițiativa Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Targoviste, sa fie marcata, in fiecare an pe data de 25 noiembrie, Ziua internaționala pentru eliminarea violenței impotriva femeilor, printr-un “MARS DE PROTEST”. Primaria municipiului…

- 25 noiembrie, marcheaza , in fiecare an, Ziua Internationala de lupta impotriva violentei asupra femeii si debutul Campaniei „16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii”. Aceste zile sunt momente de reflectie, pentru ceea ce inseamna invatarea si trairea drepturilor si obligatiilor, asumarea…

- Un fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, Werner Wolff, a fost numit luni director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor, citate de News.ro. Tarom a anuntat recent demisia Ilenei Daniela…

- In perioada 1-17 noiembrie 2017, Școala Gimnaziala "George Voevidca" Campulung Moldovenesc a fost scena derularii unor activitați specifice in cadrul "Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor". Proiectul educațional la nivel ...

- Ziua Internaționala a Toleranței este o sarbatoare anuala declarata de Organizația Națiunilor Unite in 1995 pentru ca oamenii sa conștientizeze pericolele intoleranței. Se sarbatorește pe 16 noiembrie. In 1995, cand UNESCO a proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua Internaționala a Toleranței, au fost…

- In baza acestui protocol, la Colegiul Tehnic Media va fi creat primul Centru Național Olimpic de Pregatire a Juniorilor pentru sporturile de echipa. Pentru dezvoltarea acestui centru, Primaria Sectorului 1 va construi aici o sala de sport multifuncționala, care va beneficia de toate facilitațile…

- Guvernul discuta in sedinta de miercuri a doua rectificare bugetara din acest an. Ionut Misa, ministrul finantelor, sustine ca este o rectificare bugetara pozitiva, aceasta in conditiile in care majorarea cheltuielilor este aproape dubla fata de cea a veniturilor. Veniturile bugetului general consolidat…

- Primari ai marilor orașe declara razboi „revoluției fiscale”. Primarul Iașiului și primarul Aradului cauta sprijin din partea cat mai multor edili din toata țara, sa puna astfel presiune pe Avocatul Poporului astfel incat acesta sa reclame la Curtea Constituționala ordonanța de urgența. Miliarde de…

- Crucea Roșie a dezvaluit ca peste cinci milioane de euro au fost deturnați in Africa de Vest, cu complicitatea angajaților sai, din fondurile destinate luptei impotriva epidemiei de Ebola, in perioada 2014-2016, informeaza sambata AFP, citat de Agerpres.ro.

- Marile partide traiesc pe credit. Liberalii au strans datorii de aproape 32 de milioane de lei. Sunt depasiti de social-democrati, care au restante financiare de 34 de milioane de lei. Liderii celor doua formatiuni promit ca in urmatorii ani vor scapa de aceste probleme, scrie Digi24. Datoria PNL…

- Libertatea presei este sub asediu iar atacurile asupra jurnaliștilor continua, factorii de decizie folosind, "din ce in ce mai mult, masuri legale și politici restrictive pentru a exercita control politic asupra mass-media", apreciaza ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell,…

- In Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite urmeaza sa fie supusa la vot, miercuri, o rezoluție prin care se cere Statelor Unite sa puna capat embargoului impotriva Cubei. Departamentul de Stat de la Washington a informat marți, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca ambasadoarea…

- Peste trei milioane de persoane risca sa moara de foame in Republica Democrata Congo, avertizeaza directorul executiv al Programului Alimentar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), citat de The Independent.