Stiri pe aceeasi tema

- 'Cu prilejul Zilei internationale de comemorare a genocidului romilor, onoram suferinta celor aproape jumatate de milion de copii, femei si barbati romi, care, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au cazut victime genocidului. Nu avem voie sa uitam niciodata consecintele criminale ale politicilor…

- ”Un raport care ar trebui sa alerteze CSAT si Parlamentul Romaniei. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a prezentat astazi cifra romanilor aflati peste hotare. Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca…

- "Nu am fost dat afara de niciun PRO TV. Eu i-am anunțat ca ma indrept spre politica. E evident ca in urma acestei decizii, nu mai pot aparea la televizor in emisiuni precum cea de la PRO TV, conform reglementarilor CNA. Eu i-am anunțat pe cei de la PRO TV acum o luna, de intențiile mele, civilizat,…

- Candidati la functia de procuror european din partea Romaniei sustin marti interviul in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei (MJ), Ana Birchall. Cei opt candidatii vor sustine interviul in ordine alfabetica, in cadrul a doua sesiuni - prima va incepe la ora 10,00, iar a doua la ora 16,00,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa catre premierul Viorica Dancila si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, in care le cere sa ia masuri pentru ca situatii precum cozile de la alegerile europarlamentare, de la sectiile de votare din diaspora, sa nu ai aiba…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 18 iunie 2019, la deschiderea conferintei internationale "Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea si lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului de ura". Conferinta, organizata in cooperare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite, in contextul in care Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra "s-a angajat mai tarziu in aceasta competitie". "Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, la data de 22 mai 2019, la Constanta, la deschiderea Forumului pentru Investitii la Marea Neagra, organizat de Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, cu sprijinul MAE. Forumul incheie seria evenimentelor subsumate obiectivului…