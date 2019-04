Ziua Internațională a Romilor, serbată la Complexul CURCUBEU Direcția de Asistența Sociala Arad a organizat la Complexul „CURCUBEU” un spectacol cu participarea copiilor si parintilor de etnie roma, prilejuit de „Ziua Internaționala a Romilor”. „Sarbatoarea intitulata „Ziua Internaționala a Romilor” reprezinta pentru instituția noastra șansa de a duce mai departe acțiunile pozitive intreprinse pana in prezent, iar in continuare vom lua masuri concrete […] The post Ziua Internaționala a Romilor, serbata la Complexul CURCUBEU appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

