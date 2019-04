Ziua Internațională a Romilor, marcată la Lugoj La Lugoj a fost sarbatorita și in acest an Ziua Internaționala a Romilor – 8 aprilie. Manifestarea a avut loc in fața Primariei Lugoj și a fost organizata de catre Direcția de Asistența Sociala Comunitara, prin Centrul de zi pentru copii aflați in situație de risc de separare de parinți, din satul aparținator Maguri, impreuna cu expertul local pentru problemele romilor. In cadrul manifestarii, un mic grup de tineri de etnie roma, imbracați in costume tradiționale, au susținut un scurt moment artistic, fiind intampinați de oficialitațile locale, in frunte cu primarul Francisc… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Arad a organizat la Complexul „CURCUBEU” un spectacol cu participarea copiilor si parintilor de etnie roma, prilejuit de „Ziua Internaționala a Romilor”. „Sarbatoarea intitulata „Ziua Internaționala a Romilor” reprezinta pentru instituția noastra șansa de a duce mai departe…

- Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata luni, 8 aprilie 2019, printr-un eveniment realizat de Centrul Cultural Lucian Blaga in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Incepand cu ora 12.00, pe platoul din fața casei de cultura, vor putea fi vizionate expoziții de fotografii…

- Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata luni, 8 aprilie 2019, printr-un eveniment realizat de Centrul Cultural Lucian Blaga in parteneriat cu Liceul cu ... The post In 8 aprilie, la Sebeș, Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata printr-un spectacol susținut de elevi appeared first on Ziarul…

- Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata luni, 8 aprilie 2019, printr-un eveniment realizat de Centrul Cultural Lucian Blaga in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Incepand cu ora 12.00, pe platoul din fața casei de cultura, vor putea fi vizionate expoziții de fotografii…

- In anul 2007 Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca ziua de 2 aprilie sa fie dedicata autismului, pentru a atrage atenția intregii lumi asupra ... The post 2 aprilie, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului marcata la Centrul de zi pentru copii cu dizabilitați “Arnsberg” Alba Iulia appeared…

- Azi, 24 ianuarie, de la ora 11.00, pe platoul din fata Monumentului Ostasului Roman din Carei a avut loc un moment solemn cu ocazia implinirii a 160 ani de la Unirea Principatelor Romane, organizat de Directia de Cultura a Municipiului Carei. Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului National al Romaniei,…

- Directia de Asistenta Sociala Comunitara din cadrul Primariei Lugoj anunta ca incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul pana la care se acorda ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, lemne si energie electrica a fost modificat de la 615 lei la 750 lei. Noul plafon a fost pus in acord cu…

- Lugojenii cu venituri reduse primesc, in perioada sezonului rece, ajutoare pentru incalzirea locuinței. Ajutorul pentru incalzirea locuintei este o masura de sprijin destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea…