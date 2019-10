Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice a fost marcata la Constanta de Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala prin organizarea unei competitii de table dedicate pensionarilor.Concursul de table a avut loc in doua etape:bull; Etapa I ndash; Etapa pe cluburi pavilioane.bull;…

- Acestea vor primi, in semn de respect, un premiu de fidelitate in valoare de 500 lei. Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice se va incheia cu un spectacol de muzica populara oferit tuturor persoanelor varstnice din municipiul Braila de solisti ai Casei de Cultura a municipiului Braila si cu…

- Mari 1 octombrie se serbeaz Ziua Internaional a Persoanelor Vârstnice. Cu aceast ocazie primria Brila organizeaz urmtoarele evenimenteOra 10.00 Vizit la Cminul Lacu SratOra 10. 30 Vizit la Cminul Sf Petru i PavelOra 12.00 plimbare cu Nava Lacu Srat oferit organizaiilor de pensionariOra 13.00...

- Doua petreceri, la care vor participa gratuit aproximativ o mie de persoane de peste 60 de ani, vor fi organizate de Primaria Arad de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, suma alocata pentru aceste manifestari, care vor avea loc intr-un restaurant privat, fiind de 120.000 de lei, dublu fata…

- Primaria Municipiului Constanta sarbatoreste si anul acesta Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice.Special pentru aceasta categorie de varsta, marti, 1 octombrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor, Fuego, Stela Enache, Stefania Rares si Raoul vor oferi o seara de neuitat.Spectacolul incepe la ora…

- Sambata, 14 septembrie, ora 10:30 va avea loc Premiul Arcul de Triumf pe Hipodromul Ploiesti! Potrivit unui anunt facut in mediul online de Hipodromul Ploiesti, vor avea loc 4 curse de trap, dintre care se evidentiaza Premiul Arcul de Triumf. Indragitul actor, Denis Stefan revine pe Hipodrom,…

- Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2019 continua joi, la Alba Iulia. A doua seara de spectacol folcloric a inceput, de la ora 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din muncipiu. In cadrul festivalului – concurs, joi, pe scena vor urca 14 soliști vocali și 4 instrumentiști: Nume și…

- In perioada 2-4 iulie, 21 de locuitori din Ramnicu Valcea cu varsta de peste 90 de ani au intrat in ”Clubul Nonagenarilor”, primind fie la domiciliu, fie la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei municipiului o diploma, precum si tichete sociale in valoare de 500 sau 700 de lei, in functie…