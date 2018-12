Stiri pe aceeasi tema

- Azi a fost organizata o bursa a locurilor de munca destinata buzoienilor care fac parte din aceasta categorie. Data de 3 decembrie a fost stabilita de Organizatia Natiunilor Unite drept Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați, evenimentul fiind marcat azi in intreaga țara de catre Agențiile…

- Aproximativ 45.000 de persoane cu dizabilitati lucreaza in prezent iar facilitatile acordate de autoritati ar trebui sa-i motiveze pe angajatori sa angajeze persoane cu dizabilitati, considera ministrul Muncii, Marius Budai. "Avem aproximativ 45.000 de persoane angajate in munca si cred ca…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitați (CEDCD) lanseaza Campania #AbsentNemotivat100Ani – Și EU sunt Roman in perioada 1 – 10 Decembrie 2018. 100 de ani de Romania inseamna și 100 de ani de absența nemotivata a persoanelor cu dizabilitați din catalogul istoriei. Pentru ca istoria…

- Bursa Locurilor de Munca pentru Persoanele cu Dizabilitați. AJOFM Maramures, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș și Asociatia ASSOC lanseaza un proiect comun in beneficiul persoanelor incadrate in diverse grade de handicap. Evenimentul are loc in…

- Sub egida POT CE POTI Sl TU, ANGAJEAZA-MA!, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca marcheaza „Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati”, prin organizarea la nivel national a unor evenimente care sa asigure atat dialogul dintre factorii care pot contribui la ocuparea fortei de munca…

- Evenimentul “Drumeție pentru pentru o noua viața” organizat de Fundatia Umanitara “O Noua Viata“ Siret a ajuns anul acesta la cea de-a VI-a ediție. Acțiunea in scop caritabil se va desfașura sambata, 15 septembrie, incepand cu ora 9:30, la Siret și iși propune sa promoveze activitațile Fundației Umanitare…