Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Emma Zeicescu si fostul ei iubit, Claudiu Popa, de asemenea prezentator TV, au fost pusi sub invinuire de procurorii DIICOT pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului. Emma Zeicescu (TVR) si Claudiu Popa (Realitatea TV) au fost prinsi cu cannabis asupra lor in vara, in…

- Intoarsa ieri de la o conferinta pe eCommerce in Varsovia, Raluca Radu face o comparatie intre piata locala si cea din Polonia. “In Romania mai este foarte mult loc pentru business-uri in fashion; daca ar fi sa o iau acum, de la zero, as intra clar direct omnichannel si m-as axa, cel putin…

- Persoanele incadrate cu handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15% din salariul de baza pentru activitatea desfașurata in cadrul programului normal de lucru, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului. Guvernul a adoptat in acest sens o Hotarare…

- Un nevazator n-a fost primit intr-un fast-food din Cluj cu cainele insoțitor. Reacția acuzaților. Un incident neplacut s-a petrecut intr-un restaurant tip fast-food din Cluj, unde doi angajați au scos afara un client nevazator, care a vrut sa-și ia cainele insoțitor cu el, a anunțat stiridecluj.ro…

- Dupa cazul de la Panemar, unde un nevazator însoțit de un câine nu a fost lasat sa intre deși legea îi permite acest lucru, acum totul s-ar fi repetat la KFC Cluj, în Piața Unirii. ”As vrea sa va zic ca azi (duminica, 9 septembrie) am…

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a exclus miercuri posibilitatea ca guvernul din care face parte sa caute iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, daca se vor inrautati si mai mult relatiile cu Bruxellesul, si a asigurat ca singurul interes al Varsoviei este sa consolideze pozitia…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…

- Guvernul a decis marti, in sedinta, ca asistentul personal care ingrijeste un adult cu handicap accentuat sa primeasca, pe langa salariu, o alocatie lunara de 600 de lei pe luna, iar cel care ingrijeste un adult cu handicap grav sa primeasca 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele „mamut”…