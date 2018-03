Ziua Internationala a Fericirii, celebrata pe 20 martie. Cum spune ONU sa o sarbatorim

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nota de plata” se reinventeaza an de an pe 21 martie, atunci cand iți poți plati cafeaua cu o poezie. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate…

- Pe 20 martie 2018, se sarbatoreste pentru a sasea oara Ziua Internaționala a Fericirii. A fost o decizie a Organizației Națiunilor Unite (ONU), marcata pentru prima data in 2013. Aceasta zi ar trebui sa fie celebrata prin activitați educative și de divertisment. Totodata, ONU spera ca initiativa sa…

- Anual, la 20 martie, este celebrata Ziua Internationala a Fericirii. 2018 este cel de-al șaselea an in care oamenii de pretutindeni celebreaza ziua fericirii. Data a fost aleasa de Adunarea Generala a ONU, pe 12 iulie 2012. Astfel, in aceasta zi, nimeni „nu are dreptul” sa fie suparat sau nefericit.…

- Adunarea Generala a ONU a stabilit ca Ziua Internaționala a Fericirii sa fie sarbatorita pe 20 martie. Inițiativa a avut ca scop atragerea atenției asupra unuia din marile mituri ale lumii contemporane, acela ca fericirea umana creste proportional cu succesul economic sau cu produsul intern brut al…

- Manifestari culturale dedicate Francofoniei În România si în mai multe alte tari vor avea loc întreaga saptamâna manifestari culturale dedicate Francofoniei. Mâine este Ziua Internationala a Francofoniei si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va prezenta…

- Comunitatea armeana din Iasi se intalneste pe 15 martie 2018, ora 17,00, la sediul U.A.R- Sucursala Iasi, pentru Adunarea Generala de Dare de Seama pentru anul 2017. La intalnire sunt invitati toti membrii comunitatii armene cu drept de vot , dar si simpatizanti ai comunitatii armene din Iasi. Articolul…

- Pe 14 martie este marcata Ziua Internaționala a Raurilor (International Day for Rivers) cunoscuta in lume și ca Ziua Internaționala a Luptei impotriva barajelor. Astazi, in fața Ambasadei Ucrainei la Chișinau va avea loc un protest de susținere raului Nistru.

- Primaria Campia Turzii vrea sa achiziționeze un concert cu Ionuț de la Campia Turzii, cu bani de la bugetul local, pentru organizarea evenimentului Ziua Internaționala a Romilor, programata pentru data de 23 martie 2018. Primaria este dispusa sa dea 2.100 de lei pentru acest spectacol. Read More...

- McDonald’s a celebrat Ziua Internaționala a Femeii intr-un stil propriu. Astfel, sigla “M” a fost rasturnata, in așa fel incat sa semene cu litera “W”, de la “woman” (n.r. femeie, in limba engleza). „Pentru prima data in istoria brandului nostru, ne-am rasturnat emblematicele bolte”, a spus Wendy Lewis,…

- Percepțiile populației vizavi de rolurile de gen in societate s-au inrautațit considerabil pe parcursul anului 2017. In randul barbaților s-a inregistrat un nivel de stereotipizare mai accentuat.

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- Politistii suceveni s-au aflat in data de 8 Martie 2018 in mijlocul comunitatii, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, pentru a marca Ziua Internationala a Femeii si, totodata, pentru a sensibiliza opinia publica in legatura cu acest eveniment.Politistii rutieri si cei din cadrul Politiei ...

- Ziua Internaționala a Femeilor a luat naștere in urma unui protest al muncitoarelor care au cerut reducerea zilei de munca, salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Se intampla in 8 martie 1857.

- In 8 Martie celebram Ziua Internaționala a Femeii. Cu aceasta ocazie uram strabunicilor, bunicilor, mamelor, soțiilor, fiicelor și surorilor noastre o Primavara binecuvantata cu sanatate și impliniri! La mulți ani!!

- GOOGLE DOODLE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii. Doodle-ul inițial...

- Presedintele PSD Caras -Severin, Ion Mocioalca, a jucat teatru in urma cu mai bine de un an cand a organizat la Caransebes un asa-zis miting pentru sustinerea lui Sorin Grindeanu. Daca la inceputul lui 2017 Dragnea era vazut de majoritatea membrilor PSD Caras-Severin ca omul care isi bate joc de unul…

- Doamnele și domnișoarele din Vulturu au fost rasfațate și in acest an de artiștii din comuna și de autoritați. Ansamblul Rapsodia Vultureana, Corul Ștefan Andronic, fanfara Vulturii Brass Band au oferit un spectacol pe cinste, in avans, tuturor femeilor prezente, duminica, la Caminul Cultural din localitate.…

- Direcția Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși“ Targu Jiu organizeaza miercuri, 7 martie 2018, un concert de muzica clasica, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Pe scena ...

- Azi sarbatorim Ziua Internaționala a Vieții Salbatice (World Wildlife Day), tema in 2018 fiind protejarea felinelor mari. Ca pradatori din varful lanțului trofic, felinele mari sunt mai mult decat o prezența simpatica. Tigrul, leul, jaguarul, leopardul zapezilor sau rasul din Carpați, toate aceste feline…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 1 din 5 februarie 2018 a Adunarii Generale a Asociatilor a societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL. Potrivit documentului, Georgiana Cerasela Onofrei, Fesih Baytekin si Ali Dogan in calitate de asociati ai societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL…

- TSD Turda a imparțit 300 de marțișoare turdenilor in zona centrala și in micro. O perioada plina de bucurie, speranța pentru mai bine, optimism și bunatate!Sarbatorim impreuna primavara cu tot

- Martie ne anunța nu numai vestirea primaverii, ci și goana dupa cadouri. 8 este Ziua Internaționala a Femeii, zi in care barbații alearga cel mai mult dupa alegerea cadoului potrivit, fie ca vorbim de soție sau de mama.

- In ziua de 19 septembrie 1967, Corneliu Manescu, la acea data ministru de Externe al Romaniei, era ales, cu un vot confortabil, in Adunarea Generala ONU, in calitate de președinte al acestei instituții cu cea mai larga reprezentativitate din sistemul Națiunilor Unite. Era o funcție cu incarcatura preponderent…

- Ziua Internaționala a Limbii Materne este o sarbatoare ținuta anual la 21 februarie in intreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistica și culturala, precum și multilingvismul. A fost anunțata de UNESCO pentru prima oara la 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscuta de Adunarea Generala a…

- Primaria nu poate face plati in avans pentru gazul de care CET Arad are nevoie la productia energiei termice, insa poate plati in avans subventia pentru caldura. Exact asta au facut, luni, consilierii locali municipali, pentru ca situatia de criza de la CET sa ia sfarsit, iar aradenii sa scape de amenintarea…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- A fost Ziua Internaționala a Radioului Mondial, ocazie care ne face sa ne gandim daca oamenii inca mai iubesc acest canal de transmitere a informației și a bunei dispoziții. Data de 13 februarie a devenit ziua in care am putea pune mana, cu și mai multa placere, pe un buton de radio. De ce ce? Ziua…

- Guvernul a adoptat o in ședința de ieri o hotarare prin care capitalul social al Poștei Romane va fi majorat cu 170 de milioane de lei, suma fiind destinata achitații datoriilor restante la bugetul general consolidat. ”Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital,…

- Vineri 09 Februarie, incepand cu ora 10.00 ,va asteptam in magazin pentru a participa la tombola special organizata de Carrefour Felicia pentru clientii pofticiosi. Incepand cu ora 10.00 pana la ora 19.00 vom avea o tombola pe linia caselor de marcat din ora in ora cu premii speciale.

- Ca in fiecare an, sub egida ONU, ieri a fost marcata Ziua internationala de toleranta zero fata de mutilarea genitala a femeilor. Aceasta procedura atenteaza la demnitatea femeilor si fetelor, le pune in pericol sanatatea, provoaca durere si multa suferinta, cu consecinte pe toata viata, uneori fatale,…

- Joi, 1 februarie 2018, se celebreaza "Ziua Internationala a Cititului Impreuna"(ZICI), eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de tari, organizat de catre Lit World. Apelul lansat de Asociatia "Citim Impreuna Romania"(CIR), initiatoarea proiectului, a atras anul acesta peste 500 ...

- O lege din Polonia a provocat revolta in Israel si Ucraina. O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare ale mortii poloneze” a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a…

- Rezolutia adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a transformat ziua de 27 ianuarie in zi internationala de comemorare a victimelor Holocaustului. Oficialii ONU respaing prin rezolutia respectiva « orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau partial,…

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane a fost sarbatorita cu mare fast de Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, reprezentate legal prin primarul ec. Mariana Gaju. Unirea Principatelor este unul dintre cele mai indragite momente ale istoriei noastre, iar marile sarbatori…

- Sarbatorim, astazi, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, "actul energic al intregii natiuni romane", asa cum o caracteriza unul dintre artizanii acesteia, Mihail Kogalniceanu. Calauziti, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorinta de…

- Astfel, cei prezenti in cadrul intalnirii de ieri, care a inceput de la ora 12 in Aula Magna a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu", au prezentat motivele pentru care este nevoie de o schimbare in actualul curriculum, care sunt exemplele de bune practici din anumite sisteme de educatie…

- 24 ianuarie este zi libera. In aceasta zi se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile de sarbatoare. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este…

- O fosta casiera, care a fost angajata direct la Cancelaria primului ministru in 2007, a fost numita acum in Consiliul de Administratia al Rompetrol Rafinare de catre Ministerul Energiei. Luni, Adunarea Generala a Actionarilor Rompetrol Rafinare a aprobat numirea Nicoletei Viorica Soisun, 31 de ani,…

- Directorul adjunct al cabinetului premierului japonez la Palatul Victoria Foto: Arhiva. Viceprim-ministrului Paul Stanescu a întâmpinat la sediul guvernului României delagatia japoneza condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului japonez, Kotaro Nogami.…

- Din 2009 incoace, la inceputul fiecarui an, fondatorul Facebook iși propune sa faca ceva nou. Pana acum, Mark Zuckerberg a invațat mandarina, a vizitat fiecare stat al SUA, a alergat peste 580 de kilometri a construit un asistent inteligent pentru casa lui si a citit 25 de carti, printre altele. In…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Alin Cirligeanu, vicepresedinte in cadrul Comisiei Centrale de Arbitri, si-a anuntat demisia din acest for, cu putin timp inaintea alegerilor de la Federatia Romana de Handbal, care se prefigureaza a fi in prima jumatate a anului 2018. Handbalul romanesc se pregateste sa intre intr-o perioada…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, informeaza agentiile de presa internationale.Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Galati a decis cu majoritate de voturi sa declanseze actiuni de protest fata de modificarile Legilor justitiei. Judecatorii au suspendat activitatea de judecata pana pe 29 decembrie, cu exceptia cazurilor urgente.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Republica Moldova a votat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția prin care Federația Rusa este calificata stat ocupant, in legatura cu anexarea Crimeii și incalcarea drepturilor omului in peninsula. Delegația Ucrainei la ONU a facut publica pe Twitter fotografia cu rezultatele…