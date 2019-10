Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Soapta Florilor lanseaza pe 23 septembrie campania “La coafor cu psihologul”, avand drept scop informarea a peste 600 de femei din trei judete, printre care si Ialomita, despre violenta domestica, sanatate psihica si fizica, stima de sine, modul in care se pot proteja, ingriji, respecta si…

- Presedinta femeilor liberale din Arges merge pe mana notaritei Ana Stan la Primaria Pitesti. Prezenta in conferinta de presa de marti, Mona Ganea, presedinta femeilor din PNL Arges, si-a aratat toata sustinerea pentru candidatura notaritei Ana Stan la fotoliul de primar al orasului Pitesti. “Noi femeile,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred ca in aceasta campanie femeile trebuie sa fie in primul rand, pentru ca intr-o familie femeile gestioneaza…

- Femeile nu sunt singurele care au grija de silueta! Cristian Boureanu nu se lasa nici el mai prejos, atunci cand vine vorba de acest capitol. Dornic sa arate bine, fostul politician, ajuns la 46 de ani, are grija sa consume numai bauturi care nu ingrasa.

- Patru laboratoare de analize vor sta la dispozitia sucevenilor ce-si doresc sa afle daca, intr-un fel sau altul, n-au contactat una dintre cele mai marsave si contagioase afectiuni ale secolului, respectiv hepatita B si hepatita C, si care, nedescoperite la timp, conduc la deces. Campania de testare…

- Aproximativ 150 de femei s-au adunat, de la ora 19.00, in fata Ministerului de Interne, la protestul intitulat „Cade una, cadem toate”, organizat de Platforma Feminism Romania si revista Cutra. Feministele cer dreptate in cazul fetelor ucise in Caracal si pentru toate femeile care trec prin violenta,…

