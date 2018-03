Ziua Internationala a Femeii: Femeile din Spania intra in greva feminista. Evenimente programate in Romania si in alte tari din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste in transport, pichetari, staruri radio-tv absente: Spania s-a mobilizat pentru o uriasa greva generala in scopul egalitatii salariale femei-barbati, denuntarii violentei domestice si ”culturii macho” in Spania. Mobilizarea generala, anuntata de cateva saptamani, a inceput miercuri la miezul…

- Premierul Viorica Dancila a lansat joi, de Ziua Internationala a Femeii, un apel la solidaritate si unitate, valori care, considera aceasta, trebuie "redefinite" la nivelul societatii. "Mesajul meu de astazi este un apel la solidaritate si unitate, valori pe care avem nevoie sa le redefinim la nivelul…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- Dr. Quinn: Nimeni nu iubește criticile, deși unele sunt chiar constructive 5 recomandari care va ajuta sa faceți fața. Sa recunoaștem: nimanui nu-i pica bine când șeful nu vorbește în termeni tocmai elogioși despre ultimul nostru proiect, când o așa-zisa prietena ne comenteaza…

- Ca in fiecare an, Serviciul Roman de Informații (SRI) marcheaza intr-un mod inedit Ziua Internaționala a Femeii. SRI a postat pe pagina de Facebook poate cea mai inspirata și amuzanta felicitare de 8 Martie. ”Admitem, cateodata ele afla primele”. Mesajul a devenit viral la doar 20 de minute dupa ce…

- In fiecare an, pe 8 martie, in intreaga lume se celebreaza Ziua Internationala a Femeii, sarbatoare oficializata de Organizatia Natiunilor Unite ONU . Marcarea acestei zile reprezinta, potrivit ONU, un prilej pentru a reflecta asupra progreselor realizate, pentru a apela la schimbare si a sarbatori…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii.

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, ca inculpații din România au devenit mult mai specializați. ”Atunci când vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din România. Am observat tendinta extrem…

- Ziua Internationala a Femeii sau Ziua Mamei, sarbatorita pe 8 martie, reprezinta un bun prilej de a le multumi femeilor importante din viata noastra, prin cuvinte sau prin mici atentii, pentru tot ceea ce fac pentru noi.

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Martie ne anunța nu numai vestirea primaverii, ci și goana dupa cadouri. 8 este Ziua Internaționala a Femeii, zi in care barbații alearga cel mai mult dupa alegerea cadoului potrivit, fie ca vorbim de soție sau de mama.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- O delegație formata din profesorii Alexandra Ciuciu si Florica Dagau si elevii Casian Neagu, Daniel Ivan, Iris Lechinteanu si Alessia Bodian (clasele a V-a si a VI-a ) au reprezentat Liceul Ortodox Episcop „Roman Ciorogariu” in Italia, la Gravina. Delegatia a plecat intr-o noua mobilitte…

- Evenimentul este programat joi, in 8 martie, de la ora 21.30, la The`80 Pub, și este prezentat de organizatori ca fiind ”un regal al muzicii folk intr-un concert cu piese incarcate de emotie”. Recunoscut drept unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Emeric Imre a debutat la Cenaclul…

- Traim un moment in carerolul femeii in societate și familie este in continua transformare. Asistam la o tranziție de la femeia care trebuie sa-și dedice timpul familiei, la femeia care alege sa fie alaturi de cei dragi. Daca pana acum momentele de respiro veneau dupa milioane de alte momente…

- Administratia Prezidentiala a precizat pentru Romania TV ca seful statului se afla in perioada 3-10 februarie intr-o vizita privata in Germania si in Regatul Spaniei. De altfel, in urma cu cateva zile au aparut imagini cu cuplul prezidential la cumparaturi prin Munchen. Citeste si: Carmen…

- Doi romani au furat doua tone de pește din Segria, in Spania. Doi braconieri de origine romana au fost prinși de catre autoritațile din Segria, regiunea Catalonia, furand doua tone de pește, din peste 420 de specii diferite, din Rezervația Naturala Utxesa, in provincia Lleida. Cei doi au montat plase…

- La 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari: Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA. Din cele circa 30 de formații care vor evolua pe scenele cartierului Vinului Alb, Vinului Roșu și Vinului…

- Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august, inainte de reintroducerea supraaccizei la carburanti. Si benzina s-a scumpit cu aproape 70 de bani pe litru de la…

- Eurostat informeaza ca Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119) si Italia…

- Nicolae Stanciu va semna cu Sparta Praga, iar transferul sau in Cehia bate un nou record, dupa ce trecerea de la FCSB la Anderlecht a stabilit atat cea mai inalta cota din campionatul belgian, cat si suma maxima obtinuta de un club din Romania pe un jucator. Nicolae Stanciu va purta tot numarul…

- Femeia, al carei nume este Pop Ileana (Turda Ileana pe numele de fata), originara din Petrova - Maramureș și domiciliata ultima data in Leordina, a decedat in cursul zilei de 4 ianuarie 2018 in localitatea Cuenca din Spania. Soțul femeii a decedat in urma cu trei ani. In urma lor au ramas in Spania…

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinand ca doresc fie autonomie, fie alipirea la Romania, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com, informeaza AGERPRES…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

- Vladislav Bordeianu Anul viitor, in Moldova ar putea fi modificat calendarul sarbatorilor. Ziua Internaționala a Femeii – 8 martie – și Ziua Internaționala a Solidaritatii Oamenilor Muncii – 1 Mai – ar putea fi lipsite de statutul de zi de odihna. Cel puțin, asta prevede un proiect de amendamente la…

- Unul dintre cele mai cautati fugari din Romania, A.M., a carui prezentare era si pe site ul web al UE Most Wanted , a fost arestat, ieri, in Argentina. Conform Europol, dupa o investigatie complexa, fugarul, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost depistat in Buenos…

- Partenerul de afaceri al lui Radu Mazare a fost localizat și reținut in Argentina. Pentru prinderea omului de afaceri, IGPR a colaborat cu reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii din peste 26 de state partenere ENFAST, in special colegi din Spania si Germania , dar și partenerilor…

- Moartea a luat seara trecuta forma unei femei despre care se crede ca avea grave probleme psihice. Probabil in plina criza, aceasta a luat statiile de metrou din Capitala la rand ca sa caute o victima pe care sa o faca sa plateasca cu viata, nu se stie de ce. Prima i-a scapat din maini insa pe a doua,…

- Eliza Buceschi a gasit taria dupa meciul Romania – Cehia, scor 27-28 in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal, pentru a explica ce s-a intamplat pe parcursul celor 60 de minute. Cum au decurs discutiile cu centrul echipei nationale la zona-mixta, cititi in randurile urmatoare:…

- PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. In memoria Regelui Mihai se vor depune coroane si se vor aprinde candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea. PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. Pe Facebook a fost creata pagina…