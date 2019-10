Stiri pe aceeasi tema

- Anual, pe data de 5 octombrie, in lume sarbatorim ziua internaționala a educației, dar și a celor care activeaza in domeniu, mai exact, ziua profesorului. Citește care este insemnatatea zilei, dar și cum se sarbatorește ziua educației. 5 octombrie - ziua educației Ziua mondiala a educației a fost desemnata…

- In sala de festivitați a restaurantului „Casa Cugireana”, aproape 400 de persoane au participat ieri, 1 octombrie 2019, incepand cu ora 16.00, la petrecerea organizata de social democrații din Cugir cu prilejul „Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice”. Evenimentul, la care o contribuție esențiala…

- Și in acest an „Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice” a fost sarbatorita la Cugir de catre Primarie, Centrul Cultural și Serviciul Public de Asistența Sociala. Cu aceasta ocazie, in debutul manifestarii, organizatorii și-au indreptat atentia asupra cuplurilor care sarbatoresc anul acesta 50…

- Blocul National Sindical cere liderilor politici din Romania sa continue dezbaterile parlamentare si sa dea votul pentru modificarea Legii dialogului social in aceasta sesiune parlamentara, in pofida apelului de retragere a acestui proiect facut de presedintii confederatiilor patronale reprezentative…

- Orașul Cugir va inființa Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, clasificat ca serviciu de categorie V3 – denumit in continuare Serviciul Voluntar, structura specializata, alta decat cea apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizata cu personal angajat si voluntar, in scopul apararii…

- Inspectoratul Teritorilal de Munca (ITM) Alba a sanctionat conducerea fabricii de Arme Cugir pentru plata unor ore de noapte acordate in mod ilegal unor salariati ai societatii. Potrivit informatiilor pe surse, mai multi salariati ar fi primit sume de bani pentru ore suplimentare prestate in cadrul…

- Agentii economici care vor angaja persoane social vulnerabile sau vor crea locuri de munca pentru acestea pot primi subventii. Organizatia Internationala a Muncii acorda in acest sens 150 de mii de dolari.