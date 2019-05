Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic se alatura in data de 2 aprilie 2019, acțiunii „Noaptea Albastra a Autismului”, parte a mișcarii mondiale „Light it Up Blue”, la inițiativa Asociației Help Autism. Pentru al treilea an la rand, monumentul Arcul de Triumf va…

- Gabriel Valer Zetea si-a dat demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean Maramures. Totodata a renuntat si la functiile pe care le detinea in Partidul Social Democrat, respectiv de presedinte PSD Maramures si vicepresedinte PSD. Motivul este unul simplu. Zetea si-a dat seama ca viitorul…

- Peste 80 de militari din Garnizoana Buzau, personal al Primariei comunei Berca si ai Postului de Politie local au marcat Ziua Internationala a Padurilor printr-o actiune de impadurire initiata de catre Primaria comunei Berca in cadrul Proiectului „Plantare si ecologizare in comuna Berca”. Au fost plantați…

- Anual, la 20 martie, 75 de tari membre ale Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF) celebreaza Ziua Internationala a Francofoniei prin diverse manifestari culturale, acest eveniment aparand in anul 1998. In martie, in preajma acestei sarbatori, Organizatia Internationala a Francofoniei organizeaza…

- De 8 martie, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera ofera flori și recomandari preventive participantelor la trafic, in mai multe localitați din județul Bistrița-Nasaud. Ca in fiecare an, Ziua Internaționala a Femeii ofera polițiștilor prilejul de a le darui participantelor la traficul rutier flori…

- BUCURIE LA PRIMARIE… Cu totii stim ca, pe 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeii, oferim martisoare femeilor din viata noastra. La primaria comunei Codaesti, insa, ziua de 8 Martie este acea zi in care primarul Mihai Rebegea ofera 11 martisoare si 11 buchete de flori pentru colegele sale, cu care…

- Opera Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” ii invita pe iubitorii muzicii, miercuri, 6 martie 2019, de la ora 17.00, la muzeu, la Recitalul de la ora cinci, intitulat „Te cant, Femeie!”. Evenimentul muzical va fi susținut de artiștii Operei Brașov: Madalina Bourceanu – soprana, Corina Klein – soprana,…