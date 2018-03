Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a decis ca postul de director interimar al Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi sa fie ocupat de Ioan Milica. Conf.dr. Ioan Milica este directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata din cadrul Facultatii de Litere de…

- Consecventa acțiunilor de cooperare cu instituții similare din Republica Moldova, demarate acum doi ani prin semnarea acordurilor-cadru cu Inspectoratul Școlar Național și cu Institutul de Științe ale Educației din Chișinau, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a decis extinderea acestor…

- PETITIE…Factorii implicati in educatie de la nivelul judetului Vaslui – elevi, profesori, parinti – s-au alaturat unei campanii nationale care isi propune schimbarea invatamantului, cel putin la nivel de liceu. Acestia au semnat o petitie adresata Guvernului, Ministerului Educatiei Nationale si Institutului…

- Facultatea de Știinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a organizat pentru studentii care se pregatesc sa devina viitori profesori o sesiune de formare practica, in perioada 16 -19 februarie 2018,la Centrului de Formare Continua al Universitatii ...

- Aula Moldova a Universitații „George Bacovia” din Bacau a fost vineri dupa-amiaza, incepand cu ora 16.00, neincapatoare pentru mulțimea de participanți la conferința științifica pe care a susținut-o prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior. „Ati petrecut aseara, nu? A fost ultima ocazie inainte de post. Stiti cum am inceput eu ziua? Asa:…

- Oferta salariala competitiva, preocuparea pentru angajati, timpul pentru viata personala, programul de munca flexibil sau oportunitatile de dezvoltare in cariera sunt doar cateva dintre asteptarile pe care profesionistii in IT le au in momentul in care opteaza pentru un angajator sau altul, arata…

- „Galeria de arta sentimentala” este titlul volumului de debut al tinerei poete Mara Darabus. Baimareanca de origine, Mara studiaza psihologie, la Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, o stiinta care si-a pus amprenta asupra prismei prin care ochii poetei vad ceea ce ne inconjoara. Dincolo de…

- Pana in decembrie anul trecut, postul era ocupat de catre profesorul Bogdan Maleo. Acesta a fost gasit mort in propria casa alaturi de sotia sa. Conf.dr. Ioan Milica, directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata, al Facultatii de Litere, si prof.dr.…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a declarat în urma cu câteva zile ca dorește sa depuna o inițiativa legislativa prin care evaluarea elevilor din clasele primare sa nu se mai realizeze prin calificative, ci învațatorii sa foloseasca un model european. „O sa…

- Un accident rutier a avut loc ieri dupa amiaza pe o strada din municipiul Galati. Un copil de doar 7 ani din Tulcea a fost lovit de o masina in timp ce incerca sa traverseze strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Galati, la data de 07 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- Utilizand teoria microlentilei gravitationale - un fenomen astronomic si, totodata, singura metoda cunoscuta pana in prezent ce permite descoperirea unor planete aflate la distante uriase fata de Terra -, cercetatorii americani au putut sa detecteze corpuri ceresti aflate in alte galaxii decat Calea…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- Seful Departamentului "Studii de Securitate” din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie, Universitatea "Babes-Bolyai“, Claudiu Marian, a dezvaluit pentru Adevarul cum a inceput colaborarea cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.Generalul Florian Coldea este, din toamna trecuta, cadru…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, sustine ca nu a intreprins, in ultimele zile, nicio acțiune oficiala menita sa implice instituția in vreo atitudine politica de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Intr-un comunicat de presa, universitatea clujeana transmite ca…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut, luni seara, pe soseaua ce leaga localitatea Giroc de Timisoara. Potrivit primelor informatii, un Renault si un Volkswagen au intrat in coliziune, in zona Hotelului IQ, unul dintre autoturisme oprindu-se in santul de pe marginea carosabilului. La fata locului…

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca Valentin Popa, ministrul Educatiei, a terminat studiile Facultatii de Electronica, o scoala ce ajuta modul de gandire si organizare. "Eu m-am uitat si am vorbit cu dumnealui, l-am ascultat si m-am uitat in CV. A facut Facultatea de Electronica, e…

- Seful Departamentului „Studii de Securitate” din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie, Universitatea Babes-Bolyai, Claudiu Marian, a explicat pentru „Adevarul” cum a inceput colaborarea cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea. Care este motivul pentru care a acceptat sa predea la UBB, in conditiile…

- CCR a admis, marti, cu majoritate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate si ”a constatat ca sintagma ”numai dupa identificarea acestora”, cuprinsa in art. 134 din Ordonanta de urgenta a...

- Poeta și publicista Maria Sleahtitchi s-a nascut la 17 ianuarie 1960, în s. Stefanesti, r-nul Floresti. Este primul dintre cei trei copii ai lui Neculai Guțanu, un funcționar originar din comuna Dolhasca, jud. Suceava, și ai Zinaidei Moraru, o țaranca din s. Pistruieni, r-nul Telenești. …

- Exista doua persoane care considera ca indeplinesc conditiile definite ca fiind aspre, ce au fost impuse de Universitatea „Al.I. Cuza" pentru selectarea universitarului care va fi recomandat drept viitor director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi. Conf.dr. Ioan Milica, directorul…

- La finele saptamanii trecute, Facultatea de Stiinte ale Educatiei (FSE) din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a gazduit conferinta "Management educational in sistemul de invatamant britanic", la care au conferentiat Judith Roach (bussiness manager) si ...

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Se preconizeaza schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante, va scadea numarul de ore la tehnologia informației,…

- O data cu implinirea varstei de 29 de ani, Monica Gabor i-a scris surorii sale un mesaj emotionant. Pe o retea de socializare, Monica Gabor ii multumea Ramonei pentru faptul ca este o persoana speciala si minunata.

- Cu ocazia Zilei Culturii Nationale si implinirea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, luceafar al poeziei romanesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei,Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii ”Constantin Brancusi” din Targu Jiu, a organizat o serie de activitati…

- In ediția de marți, 16 ianuarie, incepand cu orele 11,00, senatorul PSD, fost ministru al Apararii, va face dezvaluiri despre ultima ședința a CExN, unde s-a tranșat disputa dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose. Emisiunea in care va fi invitat ADRIAN ȚUȚUIANU va fi…

- Un cabinet veterinar din Timișoara face sterilizari gratuite de caini și pisici, in incercarea de a ajuta la reducerea numarului de animale care ajung pe strazi. Proiectul SET - Sterilizam și Educam pentru Timișoara continua și in acest an. In 2017, acesta a inclus aproape 3.000 de patrupede.

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- Luni, 15 ianuarie 2018, la Universitatea "Stefan cel Mare" se va sarbatori Ziua Culturii Nationale in cadrul unei serii de manifestari sub genericul 'Omagiu Poetului'. La ora 9:00, un grup de studenti si cadre didactice va depune jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat in proximitatea…

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...

- La invitatia Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, prof. univ. dr. Emil Paun a lansat, la Constanta, un foarte interesant volum, intitulat "Pedagogie provocari si dileme privind scoala si profesia didacticaldquo; Editura Polirom . Mesajul principal…

- Coordonatorul Lectoratului spaniol al Facultații de litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava, lector dr. Catalina Pinzariu, impreuna cu asistent dr. Alina Prelipcean și un grup de noua studente la limba spaniola, a fost, ieri, cu cadouri ...

- Rezultatele acestui nou studiu completeaza tabloul disparitiei apei lichide de la suprafata lui Marte."Marte a fost o planeta condamnata de propria ei geologie", a declarat pentru AFP Jon Wade, de la Departamentul de Stiinte ale Pamantului de la Universitatea Oxford, principalul autor al…

- Manualul scolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului scolar de baza in invatamantul preuniversitar, care a fost adoptat de Guvern și care va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut si adoptat in procedura de urgenta. Conform…

- Ceremonia de acordare a Premiilor Naționale eTwinning 2017 a avut loc joi, 14 decembrie 2017, in sala de festivitați a Colegiului Național Sf. Sava din Bucuresti in prezența reprezentanților Ministerului Educației Naționale, a evaluatorilor și ambasadorilor eTwinning Romania. Competiția este organizata…

- 75-80% dintre elevi și parinți considera ca temele pentru acasa sunt prea obositoare și prea multe Concluziile privind temele pentru acasa ale elevilor, in urma unei consultari publice, organizata de MEN și Institutul de Științe ale Educației in perioada 7 noiembrie-20 noiembrie 2017, evidențiaza faptul…

- Intr-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) se arata ca in urma consultarii publice privind rolul temelor pentru acasa, organizate de Minister și Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE), desfașurata in perioada 07 – 20 noiembrie, au participat, completand…

- Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Cluj-Gherla, in colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, organizeaza la Cluj-Napoca Simpozionul omagial Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018), cu ocazia centenarului episcopatului PS…

- Bratara dacica descoperita in judetul Olt este autentica, acest lucru urmand sa fie anuntat, saptamana viitoare, de Muzeul National de Istorie a Romaniei, intr-o conferinta de presa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident dramatic petrecut in judetul Iasi. O tanara studenta de la Facultatea de Psihologie a murit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Catalina Bonta avea doar 21 de ani si era una dintre cele mai apreciate tinere din satul sau. Catalina a murit, marti, dupa ce…

- Departamentul de Fizica al Facultatii de Științe, Universitatea din Craiova și Centrul de cariera și recrutare romano-bulgarorganizeaza maine, 5 decembrie, de la ora 12.00, in Amfiteatrul „Liviu Tatar”, o intalnire intre Dr. Razvan Ghinea, Dr. Ana Maria Ionescu și studenți. ...