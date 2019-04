Ziua Înghețatei la McDonald’s Primavara a venit, iar McDonald"s intampina zilele calde cu inghețata. Pe 29 aprilie, inghețata cremoasa și racoroasa la cornet ii așteapta pe oaspeții McDonald"s in restaurantele din toata țara. Faimosul cornet se numara printre produsele preferate ale clienților din toata lumea și este un desert potrivit oricand. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

