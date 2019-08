Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Slobozia si din Urziceni primesc marti, 13 august, vizitatori. Ziua Portilor deschise are loc prin campania de informare ”Preveniti ghinionul!”, derulata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Cu ocazia Zilei Informarii Preventive stabilita pentru data 13 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența transmite catre populație un set de masuri și reguli de protecție in caz de furtuni, canicula, incendii sau inundații. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a stabilit ca,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U) s-a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza „Ziua Informarii Preventive”. Sarbatorita sub sloganul „Preveniti ghinionul”, avand ca logo pisica neagra,…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT.

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- Efectele vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore, manifestata prin averse torentiale, scurgeri importante de pe versanti, inundatii locale au afectat 18 localitati din judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Harghita, Maramures, Neamt, Prahova, Suceava, Valcea, precum si municipiul Bucuresti,…

- Astazi, 6 iunie 2019, Serviciul de Ambulanța Neamț s-a innoit cu doua autospeciale noi de tip C. fac parte din cele 122 de autospeciale achiziționate de Direcția pentru Situații de Urgența – Inspectoratul General pentru Situații de Urgența prin programul finanțat din fonduri europene. „Aceste doua noi…

- Peste 100 de localitati din 24 de judete si Capitala au fost afectate de viituri si inundatii in ultimele 24 de ore, actionandu-se cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate in 253 de locuinte, 37 de subsoluri si 440 de curti, iar 171 de persoane au fost evacuate preventiv, precizeaza marti Inspectoratul…