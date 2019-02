ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR 2019. Cele mai frumoase mesaje de Valentine's Day 2019 ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2019 Tu esti trecutul, prezentul si viitorul verbului A iubi. Multumesc, dragostea mea! Daca imi dai sansa de a-ti demonstra ca suntem suflete pereche, imi voi petrece fiecare zi din viata sarbatorind Ziua Indragostitilor cu tine. ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2019 „Intotdeauna exista puțina nebunie in dragoste, chiar daca intotdeauna exista puțina rațiune in nebunie.” Friedrich Wilhelm Nietzsche „Te iubesc fara sa stiu cum sau cand sau de unde. Te iubesc pur si simplu, fara complexitati sau mandrie; te iubesc pentru ca nu stiu alta cale!” – Pablo Neruda … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

