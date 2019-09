Stiri pe aceeasi tema

- Aparatura medicala de ultima generatie, medicamente noi si dispozitive chirurgicale moderne care inlocuiesc bisturiul pot fi gasite in aceste zile, in cadrul unei expozitii medicale deschise la Chisinau.

- Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca taxele de roaming intre Romania si R. Moldova sunt foarte mari, insa ambasadorul s-a aratat convins ca exista vointa politica intre cele doua parti pentru solutionarea aceste probleme si va fi indentificata o solutie in folosul cetatenilor…

- Vizita lui Șoigu a fost una dintre primele consecințe reale ale crearii unui guvern de coaliție al forțelor politice pro-europene conduse de premierul Maya Sandu și socialiștii pro-ruși ai președintelui Dodon. Formal, vizita „neoficiala” a ministrului apararii rus Sergey…

- Vizita de saptamâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate naționala, John Bolton, nu este deloc întâmplatoare, considera editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întaririi influenței ruse în R.…

- Un alt tren de pasageri a luat foc in Moldova in seara zilei de joi, de aceasta data unul de pe ruta Chisinau, Ungheni, dupa ce, acum cateva zile, locomotiva-vagon a unui tren suburban de pasageri de pe ruta Ungheni-Balti a ars complet.

- Caravana filmelor CRONOGRAF Tur a selectat 21 de localitați din toata țara, pentru cea de-a 6-a ediție. Filmele ce urmeaza a fi proiectate sunt o selecție de documentare, difuzate in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF.

- Degustare in premiera la Chișinau gazduita de cea mai noua vinoteca din capitala: „Purcari Wine Bar”. Probabil cel mai cunoscut, premiat și apreciat vin creat vreodata in Moldova „Negru de Purcari” a fost artizanul unei degustari pe verticala. Cu alte cuvinte, 5 ediții al celebrului cupaj, cele din…