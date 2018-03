Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor scuti deocamdata o serie de aliati printre care Europa, Australia, Coreea de Sud, Argentina si Brazilia de taxele pe otel si aluniniu, care intra in vigoare de astazi de la miezul noptii. A spus-o reprezentatul pentru comert al SUA, Robert Lighthizer.

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Liderii financiari ai statelor membre ale G20 au sustinut luni libertatea comertului, pe fondul temerilor provocate de tarifele americane impuse pentru otel si aluminiu, dat Statele Unite au aratat ca nu pot sa isi sacrifice interesele nationale pentru ca sistemul sa functioneze, relateaza Reuters,…

- Potrivit raportului, Finlanda este cea mai fericita tara din lume, tara nordica urcand pe primul loc in acest clasament de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia, potrivit Agerpres. Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume…

- Apa imbuteliata comercializata de companii importante din intreaga lume este contaminata cu microparticule de plastic ale caror efecte periculoase asupra sanatatii sunt nedeterminate, conform unui studiu realizat de oamenii de stiinta, citat joi de AFP. Cercetatorii au testat peste 250…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN), un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform scorurilor obtinute la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, asistenta sociala,…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN),…

- Marea Britanie va lasa Uniunea Europeana sa sustina scutirea de tarifele aplicate de Statele Unite importurilor de otel si aluminiu, chiar daca iese din blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, transmite Bloomberg, conform news.ro.Fox a spus ca atata timp…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat, luni, taxele "incorecte" folosite de Uniunea Europeana impotriva produselor din Statele Unite, precizand ca secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu oficiali de la Bruxelles pe aceasta tema.

- Japonia a precizat ca aceasta miscare va avea un impact major asupra relatiilor bilaterale stranse cele doua tari, in timp ce China a declarat ca este “se opune ferm" deciziei, iar Coreea de Sud a precizat ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului.China, care produce…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat 'grosolan si fara nerusinare' Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- ♦ Exporturile germane catre Rusia, o tara pe care mai multe state din UE si din NATO o privesc cu suspiciune si pe care Occidentul o pedepseste cu sanctiuni economice si financiare pentru ca a invadat Ucraina, au crescut cu 20% anul trecut si sunt asteptate sa creasca cu pana la 15% anul acesta.…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Sase runde de negocieri la New York, una pe luna, sunt prevazute pana in iulie. Obiectivul este de a se ajunge la un acord ce va fi apoi aprobat oficial pe 10 si 11 decembrie in cadrul unui summit ONU in Maroc, potrivit unor surse diplomatice.Obiectivul este de "a spori cooperarea in domeniul…

- Trofeul Cupei Mondiale de fotbal, pe care FIFA il ofera, incepand din 1973, castigatoarelor titlului de campioana a lumii, va ajunge luna viitoare pe continentul american, in cadrul celui de-al patrulea sau turneu mondial. Prima escala va fi in Argentina, unde trofeul va ajunge pe 27 martie, venind…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare selectiva a unei analize preliminare, o tentativa de a sabota iesirea noastra din UE", a declarat secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, in cadrul unei audieri in parlament. Studiul, realizat pentru Ministerul britanic pentru Brexit,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat postului britanic ITV, ca Uniunea Europeana este „foarte incorecta” in comertul cu Statele Unite si a avertizat ca aceasta situatie s-ar putea intoarce in detrimentul Uniunii.

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com.

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura "suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa…