Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului…

- Theresa May și-a anunțat demsia din funcția de premier al Marii Britanii, dupa intalnirea cu Graham Brady, președintele Comitetului 1922 din Camera Comunelor. Acesta din urma era gata sa declanșeze procedura pentru a obține al doilea vot de neincredere pentru premierul Regatului Unit. Theresa May și-a…

- Theresa May a anuntat, vineri dimineata, ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit, urmand sa ramana la conducerea Guvernului pana la desemnarea succesorului sau, informeaza ...

- Theresa May demisioneaza din funcția de premier al Marii Britanii, in contextul crizei Brexit, anunța CNN. Ea va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, urmand sa ramana la conducerea Guvernului pana la desemnarea succesorului sau."Am…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- 'Inteleg ca Theresa May este acum aproape de stabilirea unui calendar pentru plecarea de la Nr. 10 (Downing Street Nr. 10 - resedinta oficiala a prim-ministrului Regatului Unit - n. red), fie ca Brexit-ul are loc, fie ca nu', a scris pe Twitter editorialistul politic al ziarului, Tom Newton Dunn.…

- Acordul privind Brexit ar putea fi aprobat in Camera Comunelor a Parlamentului britanic daca Theresa May promite ca va demisiona.Despre aceasta scrie BBC, care citeaza surse din cadrul Partidului Conservator.