- Liderii financiari ai statelor membre ale G20 au sustinut luni libertatea comertului, pe fondul temerilor provocate de tarifele americane impuse pentru otel si aluminiu, dat Statele Unite au aratat ca nu pot sa isi sacrifice interesele nationale pentru ca sistemul sa functioneze, relateaza Reuters,…

- Danny Vasquez, 24 de ani, a scapat doar cu o amenda și cateva ședințe de terapie dupa ce și-a batut iubita la stadion. Incidentul a avut loc in august 2016, insa judecatorii au dat decizia finala abia la inceputul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field in timp ce iși…

- Naționala sub 16 a Romaniei a invins din nou naționala U15 a Italiei, 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Singurul gol al Romaniei a fost marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la Viitorul, in minutul 24. Pasa de gol a venit la de stelistul Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica. Ianis Stoica…

- Vlad Dragus, presedinte al UN Youth Romania, si Valentin Florea, project manager al BISMUN, vorbesc, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre a zecea editie a conferintei BISMUN, importanta ONU pentru Romania si tinerii romani pasionati de relatiile internationale.

- Cu câteva ore înainte de congresul PSD, a carui miza este subordonarea partidului la comanda exclusiva a lui Liviu Dragnea, liderul social-democrat înca nu este sigur de succesul demersului sau de a o instala pe Viorica Dancila pe pozitia a doua

- Sorana Cirstea, numarul 35 mondial, a invins-o, joi, pe Monica Niculescu, jucatoare venita din calificari si locul 71 WTA, scor 6-2, 6-3, si s-a calificat in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii in valoare totala de 8.648.508 dolari.

- Dan Nistor a recunoscut faptul ca atacul lui Dinamo n-a funcționat azi, la meciul pierdut cu Craivoa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Mijlocașul și-ar fi dorit sa-l aiba pe Nemec in atac, in dauna lui Ivan Pesici, depașit in cam toate momentele. "Nemec e un jucator foarte important pentru…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA, scrie Mediafax.Membrii…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- Echipele din Romania s-au intalnit de zeci de ori in cupele europene cu cele din Spania, unul dintre cele mai titrat campionate din lume. Bilantul este in procent majoritar echipelor spaniole. O singura echipa din Romania a reusit sa invinga trei mari cluburi din Spania.

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- În ziua în care FCSB a jucat cu Lazio, la Roma, unde a pierdut 1-5, Gigi Becali i-a reziliat contractul unui jucator pe care l-a tot criticat în ultima vreme. GSP sustine ca ros-albastrii i-au reziliat contractul lui Gabriel Enache.

- Liderii PSD se intalnesc intr-o ședința a Biroului Permanent Național, miercuri, de la ora 16.00. Ședința vine in contextul in care toata lumea așteapta prezentarea raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care sa anunțe daca va declanșa sau nu procedura de revocare a Laurei Codruța…

- Team LeBron a invins, duminica, la Los Angeles, Team Stephen Curry, cu 148-145 (76-78), in cea de-a 67 editie a All Star Game-ului NBA, iar baschetbalistul echipei Cleveland Cavaliers a fost desemnat pentru a treia oara cel mai bun jucator al partidei.LeBron a fost autor a 29 de puncte, 10…

- Vlad Morar e intr-o forma excelenta la Panetolikos, in Grecia, unde marcheaza pe banda rulanta. Atacantul a ajuns la 7 reușite in acest sezon. Varful in varsta de 24 de ani a marcat cele doua goluri ale echipei sale din penalty in deplasarea caștigata de la Levadiakos, scor 2-1. In minutele 36 și 59…

- Roger Federer, la un singur meci de locul 1 ATP. Are de invins un jucator batut saptamana trecuta de Marius Copil. Roger Federer, numarul 2 ATP, n-a pierdut set, joi seara, in fața germanului Philipp Kohlschreiber, in ”optimile” de la ATP 500 de la Rotterdam. Maestrul elvețian s-a impus cu 7-6 (8),…

- Edith Gonzalez a invins cancerul! A facut anunțul recent, iar fotografiile postate pe rețelele sociale o arata in mod categoric. Dupa ce ajunsese aproape de nerecunoscut din cauza tratamentelor, faimoasa actrița nu s-a dat batuta și a luptat in continuare. Bine a facut, caci acum este intr-o forma de…

- Liderii PSD, luați prin surprindere de anunțul lui Liviu Dragnea privind convocarea Congresului extraordinar. Liderul PSD Arges, Serban Valeca a declarat despre organizarea unui Congres extraordinar, ca trebuie vazuta motivatia, el precizand ca nu a știut despre aceasta intenție a președintelui PSD. …

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit o victorie superba in fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona considera ca atacantul lui Juventus, Gonzalo Higuain, ar trebui sa fie titular in naționala Argentinei. Intr-un interviu acordat cotidianului El Popular, El Pibe de Oro susține ca Higuain este de 10 ori mai valoros decat atacantul lui Inter Milano,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Cu multi ani in urma, Edith Gonzalez cucerea publicul din Romania cu rolul ei din telenovela Salome. In prezent, dupa ce a invins boala si moartea, actrita de telenovele se simte mai bine ca niciodata. Ea radiaza de fericire si se bucura de fiecare clipa pe o are la dispozitie.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- UVT Agroland Timișoara se intoarce de la Iași cu inca trei puncte, dupa succesul obținut vineri seara in fața formației locale Penicilina. Trupa pregatita de Bogdan Paul s-a impus cu 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-15). Agro reușește astfel sa lege o serie de cinci victorii in Divizia A1 de volei feminin.

- Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a afirmat vineri ca reprezentantii clubului discuta cu mijlocasul Antun Palici despre posibilitatea intoarcerii croatului la echipa din Stefan cel Mare. “Ceva discutii sunt, vom vedea zilele urmatoare. Nu pot da un raspuns concret. E un jucator…

- Sindicatele si conducerea Carierei Jilt Sud au semnat miercuri, 31 ianuarie, un protocol in care au stabilit clar criteriile pentru echilibrarea salariilor. Liderii de sindicat si conducerea carierei au decis ca la acordarea claselor, sefii de...

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 30-24 (17-13), in cea de-a patra partida din grupa A a Cupei EHF.In urma rezultatului, SCM Craiova acumuleaza 4 puncte, iar Kuban ramane tot cu 4. Cealala partida a…

- Sursele GSP.ro susțin ca Dinamo se mai desparte de un jucator de baza. Filipe Nascimento va pleca sambata dimineața in Bulgaria pentru a face vizita medicala la noua echipa. Mijlocașul portughez in varsta de 23 de ani a ajuns la un acord cu Levski Sofia, iar in schimbul sau clubul Dinamo il va primi…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Florin Badita unul dintre liderii protestatarilor # Rezist din Piata Victoriei a castigat un premiu la care politicienii nici macar nu au dreptul sa viseze. Reprezentant de seama al grupului Coruptia Ucide, Badita a fost printre laureatii Galei Forbes 30 under 30 Europe 2018 care s-a desfasurat in capitala…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila, informeaza Antena3.Liderul ALDE, Calin Popescu…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a asigurat prezenta in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem, Australian Open. Liderul mondial a avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-l invinge cu 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 pe argentinianul Daniel Schwartzman.

- Jaime Penedo s-a antrenat sambata pentru prima oara cu echipa, dar a facut doar alergari ușoare și a stat departe de restul colegilor, interacționand foarte puțin cu grupul. S-a intors fiul ratacitor! Dupa nenumarate amanari și presupuse toxiinfecții alimentare, Jaime Penedo, 36 de ani, s-a antrenat…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Corona Wolves a reușit sa se impuna in acest weekend și in Erste Liga. Dupa victoria din cadrul Campionatului Național, cand „lupii” au invins CSM Dunarea Galați, scor 5-2, in ultimul meci din sezonul regulat al Erste Liga, Corona Wolves a invins dupa lovituri de departajare pe Ferencvaros, reușind…

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv care se anunța a fi unul exploziv. Inaintea acestei ședințe, Liviu Dragnea a ajuns la Palatul Parlamentului, acolo unde se vede cu o parte dintre liderii de organizații care ii sunt fideli. Citește și: Șerban Nicolae dezvaluie cheia…

- Iata ce jucator am ratat INCREDIBIL…In 2014 a dat probe la FC Vaslui, in 2018 a semnat cu FC Barcelona. Este povestea fundasului columbian Yerry Mina, jucator pentru care formatia blaugrana a dat 12 milioane de euro celor de la Palmeiras, si pe care “galben-verzii” l-au ratat pentru doar 10.000 de euro…

- Liderii PSD din tabara Dragnea au pornit „tavalugul”. Rand pe rand, aceștia solicita o ședința a Comitetului Executiv Național, pentru tranșarea crizei guvernamentale. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, intervine in criza și face apel la stoparea instabilitații, indiferent de soluția care va ieși…

- Luni, 8 ianuarie 2018, a avut loc la sediul din Kisselef, ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Potrivit Statutului, Comitetul Executiv Național „este structura de conducere și de decizie al partidului care coordoneaza activitatea partidului intre Congresele PSD.” Sintem la finele unui an –…

- Nicolae Stanciu va semna cu Sparta Praga, iar transferul sau in Cehia bate un nou record, dupa ce trecerea de la FCSB la Anderlecht a stabilit atat cea mai inalta cota din campionatul belgian, cat si suma maxima obtinuta de un club din Romania pe un jucator. Nicolae Stanciu va purta tot numarul…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.

- Liderii studenților din toata țara s-au intalnit la Timișoara, in perioada 4-7 ianuarie, la Adunarea Generala Extraordinara a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR). Pe langa sesiunile formale ale Adunarii Generale, liderii studenților doresc sa continue poziția adoptata…

- Elina Svitolina (locul 6 WTA), favorita numarul 4, s-a calificat in finala turneului de la Brisbane (Australia), dupa ce a invins-o pe Karolina Pliskova (4 WTA), cap de serie numarul doi si detinatoarea trofeului. Jucatoarea din Ucraina s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, la capatul unui meci cu…

- Fostul mare jucator Gica Popescu crede ca FCSB poate reuși surpriza in duelul cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. "Cu toții ne gandim ca, venind din campionatul italian, Lazio este echipa care pleaca favorita, dar la acest nivel lucrurile sunt foarte echilibrate. ...

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- Bascehtbaliștii din NBA și-au incantat suporterii și in seara de Craciun! In cel mai așteptat meci al zilei, Golden State Warriors s-a confruntat cu Cleveland Cavaliers, reeditarea ultimelor doua finale ale Ligii Nord-Americane de bashcet.

- Dupa ce au ratat transferul in vara, șefii lui PSG vor incerca din nou sa-l transfere pe portarul spaniol Pepe Reina. Presa din Spania scrie ca portarul de 35 de ani, crescut de Barcelona, are șanse foarte mari sa ajunga la liderul din Ligue 1, acolo unde-i va lua locul lui Kevin Trapp. Neamțul este…