- Federer, direct acceptat in mansa secunda, a fost intrecut cu 6-3, 3-6, 6-7 (4), de tanarul australian Thanasi Kokkinakis, in varsta de 21 de ani, in doua ore si 21 de minute, in prima lor intalnire directa.

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA si cap de serie numarul 32, in turul al treilea al Miami Open. "Am jucat destul de bine in primul set, dar apoi am scazut nivelul. Sunt un pic obosita. Poate ca nu sunt pregatita…

- Cum explica Simona Halep infrangerea cu Radwanska, 6-3, 2-6, 3-6, suferita sambata seara in turul 3 al turneului de la Miami. “Am jucat destul de bine in primul set, dar apoi am scazut nivelul. Sunt un pic obosita. Poate ca nu sunt sufiecient de pregatita pentru a juca la nivelul acesta. Nu a adus nimic…

- "Poloneza a intors o situatie dificila din inceputul partidei. Condusa cu 1-0 la seturi apoi cu 2-0 in al treilea set, Radwanska a facut sa se naruie jocul romancei, care si-a multiplicat erorile directe. Radwanska s-a jucat des cu nervii adversarei ei, variind loviturile, folosind de rever. Defensiva…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, a fost invins in meciul sau de debut la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 dolari, asa cum s-a intamplat si la Indian Wells, la inceputul acestei luni. Djokovic, calificat direct in turul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Cand erau pe punctul sa se confirme, și in Florida, cele rostite de Chris Evert dupa meciul Simonei cu Naomi Osaka (de la Indian Wells) /„un lider mondial nu se comporta așa”/, Halep a știut sa gestioneze lucrurile, in favoarea ei… Adversara Simonei Halep a ajuns sa joace cu numarul 1 in ierarhia WTA…

- Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Romanca o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea confruntarii Ajla Tomljanovic (Australia, locul 90 WTA, beneficiara a unul wild card) – Sloane Stephens (SUA, locul 12 WTA, cap de serie 13). Premiul pentru participarea in turul trei pe tabloul de…

- Prestigioasele turnee care alcatuiesc 'The Sunshine Double', Indian Wells si Miami, sunt conduse de jucatori care, in anii 2000, faceau show pe terenul de tenis la cel mai inalt nivel. In weekendul recent incheiat, Tommy Haas (39 ani) a oficiat ceremonia de premiere a Masters-ului de 1000 de puncte…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si-a asigurat prezenta pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o,...

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si-a asigurat prezenta pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o, marti, pe belgianca Yanina Wickmayer, cu 6-1, 6-3, in ultima runda a calificarilor. Niculescu (30…

- Acrobatul Yann Arnaud a decedat, sambata seara, dupa ce a cazut de la inaltime in timpul unui spectacol, in Tampa (Florida). Arnaud lucra pentru celebrul circ de peste 15 ani. Tragedia a avut loc in timpul unei acrobatii la spectacolul ”Volta”. Transportat la spital, Yann Arnaud a sucombat din cauza…

- Echipa Boston Bruins a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Tampa Bay Lightning, sambata seara, in derby-ul Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL). In urma acestui succes, Bruins s-a apropiat la doar doua puncte de liderul Tampa Bay in ierarhia Estului,…

- Naționala sub 16 a Romaniei a invins din nou naționala U15 a Italiei, 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Singurul gol al Romaniei a fost marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la Viitorul, in minutul 24. Pasa de gol a venit la de stelistul Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica. Ianis Stoica…

- Americanca Serena Williams, revenita în circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri câte un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc în

- Presedintele american Donald Trump se intalneste, joi, cu liderii din industria de jocuri video pentru a discuta despre o posibila legatura intre jocuri si actele de violenta, pe fondul atacului armat comis de catre un adolescent la un liceu din statul Florida, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dan Nistor a recunoscut faptul ca atacul lui Dinamo n-a funcționat azi, la meciul pierdut cu Craivoa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Mijlocașul și-ar fi dorit sa-l aiba pe Nemec in atac, in dauna lui Ivan Pesici, depașit in cam toate momentele. "Nemec e un jucator foarte important pentru…

- Nota redacției: Notele au fost oferite joi, la ora 11.00, in cadrul emisiunii „Borza Analytica". EMMANUEL MACRON nota 9 - Declarația saptamanii a fost data luni, la Targul Fermierului: „Pentru mine, terenurile agricole din Franța sunt investiții strategice de care depinde suveranitatea noastra,…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- Rivalitatea dintre Roger Federer și Rafael Nadal este binecunsocuta. Federer a declarat ca rivalitatea dintre cei doi l-a impulsionat sa se autodepașeasca și a dezvaluit faptul ca cei doi sunt foarte buni prieteni.

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat in fruntea listei candidaților selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare. Totodata șefii statelor și guvernelor reuniți, vineri, intr-o…

- In momentul atacului din liceul din Florida, cand Nikolas Cruz a indreptat arma spre elevi, politistul de paza, care ar fi trebuit sa se asigure ca nimic nu se intampla rau, a fugit de la fata locului.

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- George Clooney impreuna cu sotia sa vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru finantarea unui mars impotriva armelor de foc anuntat pentru 24 martie la Washington, dupa macelul care a avut loc intr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, noteaza huffingtonpost.

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Team LeBron a invins, duminica, la Los Angeles, Team Stephen Curry, cu 148-145 (76-78), in cea de-a 67 editie a All Star Game-ului NBA, iar baschetbalistul echipei Cleveland Cavaliers a fost desemnat pentru a treia oara cel mai bun jucator al partidei.LeBron a fost autor a 29 de puncte, 10…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Roger Federer, la un singur meci de locul 1 ATP. Are de invins un jucator batut saptamana trecuta de Marius Copil. Roger Federer, numarul 2 ATP, n-a pierdut set, joi seara, in fața germanului Philipp Kohlschreiber, in ”optimile” de la ATP 500 de la Rotterdam. Maestrul elvețian s-a impus cu 7-6 (8),…

- In timpul atentatului din incinta liceului din Florida, elevii ingroziți au fugit și au trimis sute de mesaje celor dragi, prin care cereau ajutorul sau iși luau ramas-bun. ”Suntem intr-un adevarat cod roșu, tata. Ajuta-ma cat mai repede cu putința, nu este un exercițiu”, este mesajul unui…

- " Este absurd sa marim cu 30% acum!" a protestat presedintele PSD Pitesti, consilierul local Cristian Gentea, in timpul sedintei legislativului pitestean din aceasta dupa amiaza. Dupa cum suna proiectul supus dezbaterii in plen de catre primarul Cornel Ionica, pretul de facturare la populatie pentru…

- Liderii si membrii PSD erau, in anul 2016, inainte de alegeri, total impotriva transferului contributiilor de la angajator la angajat. Liviu Dragnea numea masura „o bazaconie”, Codrin Stefanescu vorbea de „anihilare” si „tradare de tara”, iar Liviu Pop spunea ca „afecteaza siguranta nationala”.

- Revoluția fiscala a PSD-ului a fost aspru criticata și de liderul PNL, Ludovic Orban. Politicianul liberal anunța ca minciunile oferite de Olguța Vasilescu și Liviu Dragnea populației va duce la o prabușire economica a Romaniei.

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE au declarat, duminica, referitor la greselile gramaticale pe care le face Valentin Popa, propus pentru a ocupa functia de ministru al Educatiei, ca acesta are o buna sustinere in randul rectorilor. "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce face", a spus Liviu Dragnea, iar…

- Mihai Fifor: Prima reuniune a noului guvern, saptamana viitoare Premierul interimar Mihai Fifor. Foto: gov.ro. Premierul interimar, Mihai Fifor, le-a multumit membrilor cabinetului pentru faptul ca în aceasta perioada ministerele au functionat la parametri optimi si astfel s-a putut asigura…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a asigurat prezenta in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem, Australian Open. Liderul mondial a avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-l invinge cu 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 pe argentinianul Daniel Schwartzman.

- Liderii PSD și-au luat un ragaz de cinci zile pentru negocieri interne in vedere stabilirii listei cu miniștrii Cabinetului Dancila. Oficial, lista va fi adoptata in ședința Comitetului Executiv Național de luni, 22 ianuarie. Neoficial, luni va fi doar o formalitate, pentru ca „jocurile” se fac in…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie 1 la Australian Open, l-a invins pe austriacul Dominic Thiem, nr. 5 mondial, cu 6-7 (4), 6-2, 10-8, intr-un meci de pregatire disputat pe Margaret Court Arena din Melbourne, informeaza EFE. Cei doi jucatori au simtit nevoia unui meci de incalzire,…

- Protest spontan in noaptea de miercuri spre joi la cariera Jilț Nord. Minerii din schimbul III refuza sa lucreze, nemulțumiți de majorarile salariale propuse de administrație la discuțiile de miercuri, de 7,8%. Liderii de sindicat din zona au m...

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin

- Liderii PSD pregatesc modificarea Statutul partidului, astfel incat membrii formatiunii care au probleme penale sa poata sa isi pastreze functiile politice. „Schimbarea ar fi foarte simpla: pana nu esti condamnat definitiv nu iti pierzi calitatea nici de lider, functia pe care o detii sau membru de…

- Marin Cilic, numarul 6 ATP, a vorbit intr-un interviu de la Tata Open Maharashtra despre Roger Federer si Rafael Nadal si despre cum reusesc cei doi sa se mentina la cel mai inalt nivel, in ciuda faptului ca au implinit 36, respectiv 31 de ani. ...

- Mirel Radoi considera ca Vlad Chiricheș și Nicolae Stanciu ar trebui sa fie liderii naționalei Romaniei, deși cei doi jucatori sunt rezerve la Napoli, respectiv Anderlecht. "Eu il vad pe Vlad Chiriches ca pe un lider, dar probabil ca mai avem nevoie de altii care sa poata sa traga echipa dupa ei si,…

- In primul meci de tenis feminin din istoria turneului, Jelena Ostapenko s-a impus in fata Serenei Williams, scor 6-2, 3-6, 10-5.Pana in prezent, turneul de la Abu Dhabi a fost castigat de Andy Murray (2), Rafael Nadal (4) si Novak Djokovici (3). "Nu imi evaluez nicicum acest rezultat.…