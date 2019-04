Stiri pe aceeasi tema

- Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca ministrul Justitiei ar fi cerut in intalnirea de marti din cabinetul lui Dragnea un nou ragaz pentru a analiza si finaliza ordonantele pe justitie. "Viorica Dancila nu vrea sa puna pe ordinea de zi proiectele fara avizul lui Tudorel Toader. Daca…

- „Fondul suveran e metoda TelDrum. TelDrum a fost proprietatea Consiliului Județean și a devenit proprietatea lui Dragnea. Fondul suveran e TelDrum la nivel național (…) Este exact metoda TelDrum: privatizam, dar privatizam la cine vrem noi și la o zecime de preț”, a spus Ponta la Timișoara.…

- Liberalii o cheama din nou pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, in Parlament. De data aceasta, tema este "dezmatul din justitie", care trebuie oprit, in opinia lor. "La inceputul lunii aprilie, premierul va trebui sa vina in Parlament – dezmațul pe justiție trebuie oprit! Legile justiției au fost…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, marți, la Bruxelles, ca nu a știut ca va fi adoptata o noua ordonanța de urgența pentru modificarea legilor justiției, de catre guvernul condus de Viorica Dancila.„Inainte de a putea comenta trebuie sa vad care e OUG. Nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca va redacta o sesizare catre CCR referitoare la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul general, Augustin Lazar, in cazul in care premierul Viorica Dancila ii va cere acest lucru, conform agerpres.ro.BOMBA…

- „Curtea Constitutionala a constatat ca au fost folosite practici in afara cadrului legal, care au viciat actul de justitie, iar aceasta situatie trebuie indreptata. Asa cum spunea si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, drepturile cetatenilor nu sunt negociabile, iar in aceasta materie…

- „Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost inițiata de Guvernul condus de Dacian Ciolos și cred ca a fost o decizie neinspirata la acel moment. Maine ma voi intalni cu ministrul Justiției tocmai pentru a lua o decizie, care au fost efectele acestei legi astfel incat decizia…